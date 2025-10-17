Σε δύο εδώλια οι αφοί Ψωμιάδη

Δικάζονται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές δίκες στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για το σκάνδαλο με τα «45άρια» και για την υπόθεση των παράνομων προσλήψεων στη νομαρχία την περίοδο 2007-2010

Διπλός δικαστικός πέλεκυς για τους αδελφούς Ψωμιάδη! Ξεκίνησε χθες και η δεύτερη δίκη τους στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για τις παράνομες προσλήψεις κατά τη θητεία τους στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης - υπόθεση για την οποία είχαν αθωωθεί με τον νόμο Θεοδωρικάκου, αλλά αναιρέθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου διότι το ανώτατο δικαστήριο απεφάνθη ότι «συνιστά κρυπτοαμνηστία»!

Η δίκη αυτή ξεκίνησε τυπικά χθες, μόλις δέκα μέρες αφού ξεκίνησε και η δίκη τους για το σκάνδαλο με τα «45άρια» σε… άλλο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων! Ετσι έχουμε ένα σπάνιο δικονομικό φαινόμενο, δύο βασικοί κατηγορούμενοι να δικάζονται παράλληλα σε δύο ίδιου βαθμού δικαστήρια για ανάλογης βαρύτητας αδικήματα! Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι ότι και οι δύο υποθέσεις ξεκίνησαν τύποις με την εκφώνηση της δίκης, αλλά αμέσως διακόπηκαν για να μπουν στην ουσία σε άλλες ημερομηνίες: για τα «45άρια» την Τετάρτη 22 του μήνα και για τις παράνομες προσλήψεις μία μέρα νωρίτερα, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

Στη χθεσινή υπόθεση, απόντες ήταν και οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, Παναγιώτης και Διονύσης Ψωμιάδης, για λόγους υγείας, γι’ αυτό και η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα αναβολής, το οποίο πάντως απερρίφθη από το δικαστήριο, με την έδρα να προειδοποιεί ότι την Τρίτη θα ξεκινήσει «είναι-δεν είναι παρόντες οι κατηγορούμενοι».

Επτά αναβολές

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση για τα «45άρια», είχε ήδη πάρει επτά αναβολές και καθώς υπάρχουν θέματα παραγραφής, επίσης το δικαστήριο φάνηκε διατεθειμένο να την εκδικάσει, αν και είχε αριθμό 12 στο πινάκιο και προηγούνταν άλλες σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Η συγκεκριμένη, θυμίζουμε, έχει δύο σκέλη: το πρώτο αφορά τις κατατμήσεις 456 έργων, συνολικής αξίας 15,4 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους και το δεύτερο έχει να κάνει με 83 συμβάσεις της άλλοτε νομαρχίας, με εργαζόμενους που εισέπραξαν παράνομα χρήματα, με ζημιά άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ για το Δημόσιο.

Για τη δεύτερη υπόθεση, οι αδελφοί Παναγιώτης και Διονύσης Ψωμιάδης (άλλοτε νομάρχης και αντινομάρχης Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα) είχαν παραπεμφθεί με βούλευμα να δικαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση προσλήψεων στη νομαρχία την περίοδο 2007-2010. Επρόκειτο για 81 προσλήψεις υπαλλήλων τής τότε Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, με συμβάσεις για έργα που χαρακτηρίστηκαν «φαντάσματα». Στις 24 Οκτωβρίου 2023, ωστόσο, με τον «νόμο Θεοδωρικάκου» έπαυσε η ποινική τους δίωξη για το «σκάνδαλο».

Το δικαστήριο στο οποίο είχαν παραπεμφθεί με τις κατηγορίες της απιστίας και της ψευδούς βεβαίωσης έκρινε ότι θα έπρεπε να αρθεί το αξιόποινο των πράξεων, κάνοντας επίκληση στο άρθρο 67 του Νόμου 4735/20. Σύμφωνα με αυτό, αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού που αφορούν πληρωμές ενταλμάτων μέχρι την 31.7.2019 και εφόσον αυτά έχουν εγκριθεί από Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

«Κρυπτοαμνηστία»

Τέσσερις μήνες ύστερα όμως, από αυτή την αμφιλεγόμενη απόφαση, έρχεται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης (άλλοτε εισαγγελέας Διαφθοράς Θεσσαλονίκης) και ασκεί αναίρεση κατά της απαλλακτικής απόφασης, δείχνοντας ξανά το εδώλιο του κατηγορουμένου στους αδελφούς Ψωμιάδη. Η πρότασή του έγινε τότε δεκτή και από το ποινικό τμήμα αλλά και από την Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου που δέχθηκε ότι ο νόμος Θεοδωρικάκου «συνιστά κρυπτοαμνηστία», με αποτέλεσμα να καταπέσει και να επανέλθουν κατηγορούμενοι όλοι οι αυτοδιοικητικοί ανά τη χώρα που είχαν απαλλαγεί εξ αυτού.