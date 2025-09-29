Νέα αιτήματα εκταφής από Ρούτσι και Ασλανίδη

Οι γονείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών στις αιτήσεις τους αιτιολογούν αναλυτικά γιατί είναι απαραίτητο τα δείγματα αφού θα βγουν, να υποβληθούν σε όλες τις ζητούμενες εξετάσεις ● «Πεδίον δόξης λαμπρόν» για να αποδείξει η Δικαιοσύνη την ορθότητα των κρίσεων της, αλλά και την γνήσια ανεξαρτησία της από την εκτελεστική λειτουργία για την οποία αμφότερες διατείνονται διαρκώς

Μετά την απόρριψη της τρίτης κατά σειρά αίτησης εκταφής από την πρόεδρο εφετών, ο Παύλος Ασλανίδης υπέβαλε ξανά αίτημα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνα Παπαϊωάννου ζητώντας την εκταφή του γιου του Δημήτρη Ασλανίδη και τη διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του στο έγκλημα των Τεμπών. Επίσης το αίτημα αφορά και στην ταυτοποίηση πέντε τμημάτων του παιδιού του που δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τα οκτώ συνολικά. Την αλήθεια για την αιτία θανάτου του παιδιού του ζητά και άλλος ένας πατέρας, ο Πάνος Ρούτσι, που είναι στην 15η ημέρα απεργίας πείνας. Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας.

Ο κ. Ασλανίδης, μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη, επισημαίνει ότι η εκταφή και οι εξετάσεις είναι απαραίτητες «προκειμένου να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τι προκάλεσε τον θάνατο του γιου μου».

Σε δηλώσεις της από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας η δικηγόρος του κ. Ρούτσι και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μετέφερε τους φόβους της οικογένειας Ρούτση να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια επί της σορού του γιου τους εν αγνοία τους.