Οι δέκα εγκληματικές «παραλείψεις» στην έρευνα των Τεμπών

Οι εγκληματικές παραλείψεις που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι • Οι υποδείξεις να μη γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, η καταστροφή φιαλιδίων αίματος, το μπάζωμα και η τριετής καθυστέρηση που δημιουργεί ένα «θολό» τοπίο στην ύπαρξη εύφλεκτου υλικού.

Ο Πάνος Ρούτσι ξεπέρασε τις δύο εβδομάδες απεργίας πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του, που είναι ένα από τα 57 θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και όλα τα «βήματα» που οι αρχές παρέλειψαν, τις πρώτες εβδομάδες μετά το σιδηροδρομικό έγκλημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο in.gr, από τις πρώτες ώρες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος μέχρι και πριν λίγες ημέρες, όταν έκλεισαν άρον άρον τον φάκελο της ανάκρισης, υπάρχουν «κενά», «μπαζώματα» και αμφιλεγόμενες παραλείψεις στη δικαστική έρευνα.

Οι παραλείψεις αυτές αφορούν πρωτίστων το ζήτημα της φονικής πυρόσφαιρας και την διερεύνηση ύπαρξης εύφλεκτου υλικού, όπως είχε αποτυπωθεί και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Αυτό ζητούν και οι συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να μάθουν τον τρόπο που πέθαναν οι δικοί τους άνθρωποι.

Τα «κενά» στην έρευνα έχουν δημιουργήσει αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν, μετά από τρία σχεδόν χρόνια αλλοίωσης των στοιχείων.

Δημιουργείται εκ νέου δυσπιστία στους συγγενείς των θυμάτων, κυρίως απ' όσα καταγράφηκαν στην τελευταία φάση της δικαστικής έρευνας, όταν υιοθετήθηκαν ασαφή πορίσματα και παρουσιάστηκαν σημαντικά νέα στοιχεία, αλλά…έκλεισε ο δικαστικός φάκελος άρον άρον.

Οι δέκα εγκληματικές παραλείψεις, όπως τις παρουσιάζει το in.gr: