Οι δέκα εγκληματικές «παραλείψεις» στην έρευνα των Τεμπών

Ο Πάνος Ρούτσι ξεπέρασε τις δύο εβδομάδες απεργίας πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του, που είναι ένα από τα 57 θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και όλα τα «βήματα» που οι αρχές παρέλειψαν, τις πρώτες εβδομάδες μετά το σιδηροδρομικό έγκλημα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο in.gr, από τις πρώτες ώρες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος μέχρι και πριν λίγες ημέρες, όταν έκλεισαν άρον άρον τον φάκελο της ανάκρισης, υπάρχουν «κενά», «μπαζώματα» και αμφιλεγόμενες παραλείψεις στη δικαστική έρευνα.
Οι παραλείψεις αυτές αφορούν πρωτίστων το ζήτημα της φονικής πυρόσφαιρας και την διερεύνηση ύπαρξης εύφλεκτου υλικού, όπως είχε αποτυπωθεί και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Αυτό ζητούν και οι συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να μάθουν τον τρόπο που πέθαναν οι δικοί τους άνθρωποι.
Τα «κενά» στην έρευνα έχουν δημιουργήσει αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν, μετά από τρία σχεδόν χρόνια αλλοίωσης των στοιχείων.
Δημιουργείται εκ νέου δυσπιστία στους συγγενείς των θυμάτων, κυρίως απ' όσα καταγράφηκαν στην τελευταία φάση της δικαστικής έρευνας, όταν υιοθετήθηκαν ασαφή πορίσματα και παρουσιάστηκαν σημαντικά νέα στοιχεία, αλλά…έκλεισε ο δικαστικός φάκελος άρον άρον.
Οι δέκα εγκληματικές παραλείψεις, όπως τις παρουσιάζει το in.gr:
- Η ομάδα ιατροδικαστών που ανέλαβε την εξέταση των σορών των θυμάτων της τραγωδίας δεν προχώρησε τοξικολογικές εξετάσεις από τις οποίες θα μπορούσε να διαπιστωθεί πόσοι επιβάτες κάηκαν ζωντανοί από το «πύρινο μανιτάρι», αν εισέπνευσαν τοξικά αέρια κλπ. Κι αυτό παρ' ότι σε όλα τα πολύνεκρα δραματικά συμβάντα του παρελθόντος (αεροπορικό ατύχημα Helios, πυρκαγιές σε Μάτι και Ηλείας αλλά και του ναυαγίου στην Πύλο) είχαν πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους εξετάσεις.
- Τα φιαλίδια αίματος που είχαν ληφθεί από τα θύματα για την εξέταση του DNA καταστράφηκαν με συνοπτικές διαδικασίες εντός λίγων εβδομάδων, με επίκληση την «Προστασία των προσωπικών δεδομένων».
- Λόγω του εσπευσμένου «μπαζώματος» του χώρου της τραγωδίας χάθηκαν σημαντικά ευρήματα για τυχόν μεταφορά εύφλεκτου παράνομου φορτίου από τα τρένα, ενώ χάθηκαν και τμήματα σορών των άτυχων επιβατών.
- Επί σειρά μηνών μετά την πολύνεκρη σύγκρουση των ηλεκτραμαξών δεν υπήρχε ουδεμία αναζήτηση του υλικού καμερών από την διέλευση ή την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας για να διαπιστωθεί αν υπήρχε καταγραφή τοποθέτησης ή μεταφοράς ύποπτου φορτίου
- Οι δικαστικοί λειτουργοί απέρριπταν με ασαφές σκεπτικό από το 2024 τα αιτήματα συγγενών για εκταφές των σορών των παιδιών τους για τοξικολογικές εξετάσεις.
- Το τελευταίο τρίμηνο των ερευνών, παρ΄ ότι υπήρχε πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), οι δικαστικοί λειτουργοί θεώρησαν «ορθό» να λάβουν υπόψιν το προβληματικό πόρισμα ενός πραγματογνώμονα που εμφανίστηκε …οικειοθελώς και δήλωσε επιστημονικός συνεργάτης του ΑΠΘ.
- Ο εν λόγω πραγματογνώμονας της τελευταίας στιγμής εκτίμησε ότι υπήρξε έκρηξη σε μία συσκευή ψύξης των ελαίων του μετασχηματιστή που ονομάζεται «εναλλάκτης». Όμως απορρίφθηκε αίτημα των συγγενών για τον έλεγχο της εν λόγω υποτίθεται … εκραγείσας συσκευής που ήταν ωστόσο ακέραιη στο Κουλούρι όπου είχαν μεταφερθεί τα υπολείμματα των τρένων.
- Στην δικαστική έρευνα υπήρξε εκ των υστέρων παρουσίαση στοιχείων του Γενικού Χημείου του Κράτους για ανεύρεση ξυλολίου σε πολλά κρίσιμα σημεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας! Χωρίς να δίνονται οι δυνατότητες να αναλυθεί η αιτία ανεύρεσης τους, αφού ο δικαστικός φάκελος έκλεισε αμέσως μετά.
- Η τωρινή αναζήτηση, με τριετή καθυστέρηση, κυκλικών υδρογονανθράκων κι άλλων ιχνών καύσιμης ύλης, στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας θεωρείται –από αρμόδιους επιστήμονες– απίθανο έως αδύνατο να έχει θετικά αποτελέσματα. Οι επιστήμονες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι αυτό αναφέρεται ότι έχει συμβεί μία φορά πριν εννιά χρόνια στην Ιαπωνία.
- Μία συσκευή του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ που μπορούσε να ανιχνεύσει δηλητηριώδεις ουσίες σε υπολείμματα σορών πολλά χρόνια μετά την ταφή τους φαίνεται να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ εξετάζεται αν μπορεί να υπάρξει χημική εξέταση σε εξωτερικά σημεία των σορών.
