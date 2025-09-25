Ακόμα μια διακοπή της δίκης για τις υποκλοπές

Διακόπηκε με το που ξεκίνησε και πάλι ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών με κατηγορούμενους τον Γιάννη Λαβράνο, πραγματικό δικαιούχο της εταιρείας Krikel, καθώς και τους Φέλιξ Μπίτζιο, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού, μετόχους της εταιρείας Intellexa η οποία κατασκευάζει και εμπορεύεται το Predator.

Μετά από σωρεία διακοπών αλλά και την επ’ αόριστον αναβολή της διαδικασίας τον περασμένο Μάιο προκειμένου να μεταφραστούν στα αγγλικά έγγραφα της δικογραφίας, η δίκη ξεκίνησε μεν χθες το πρωί, αλλά δεν προχώρησε στην ουσία της υπόθεσης καθώς διαπιστώθηκε πρόβλημα με ορισμένα έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο διέκοψε για 22 Οκτωβρίου μετά από αίτημα της υπεράσπισης του Ταλ Ντίλιαν για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα οποία δεν είχε λάβει γνώση, επειδή δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε ότι υπάρχουν οι κωδικοί και θα χορηγηθούν στην υπεράσπιση.

Βασικοί μάρτυρες της υπόθεσης είναι ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ενώ το σύνολο των μαρτύρων που αναμένεται να καταθέσουν ξεπερνά τους 50.

«Την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για τα Τέμπη και κλείνει άρον άρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές», σχολίασε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης μετά τη διακοπή, ενώ ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, ανέφερε σε δηλώσεις του πως αυτήν την υπόθεση στοιχειώνουν δύο πράγματα: α) η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης, και β) ότι σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής.