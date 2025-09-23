Οταν ο Αρειος Πάγος νίπτει τας χείρας του

«Ο Αρειος Πάγος δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων, στα πλαίσια του δικαιοδοτικού τους έργου, ούτε και μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαστική τους κρίση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αρειος Πάγος, μέσω του εκπροσώπου Τύπου του, Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, σχετικά με τα αιτήματα εκταφής από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, ενώ την ίδια ώρα ισχυρίζεται αναληθώς πως η σχετική αρμοδιότητα κρίσης για αυτά τα αιτήματα ανήκει μόνο στον πρόεδρο Εφετών Λάρισας.

Σημειώνεται πως σχετική αρμοδιότητα έχουν και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (σ.σ. και όχι ο Αρειος Πάγος), ο οποίος μπορεί να παραγγείλει μια τέτοια διερεύνηση, και ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, ο οποίος μπορεί να επέμβει ξανά, ενώ υπάρχουν και ανοιχτές δικογραφίες σε βάρος ιατροδικαστών, που μέσω αυτών θα μπορούσε παρεμπιπτόντως να διαταχθεί εκταφή, προκειμένου να διαφανεί η ευθύνη των ιατροδικαστών.

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σε ανακοίνωσή του, απαντώντας στο εξώδικο που υποβλήθηκε από τον Πάνο Ρούτσι, τη Μαρία Καρυστιανού και άλλους συγγενείς, σημείωσε ότι «σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα».

Σημειώνεται πως στην εξώδικη καταγγελία προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και την ηγεσία του Αρείου Πάγου, οι συγγενείς ζητούν να δοθεί άδεια εκταφής των σορών των παιδιών τους, προκειμένου να εξακριβωθεί κατ’ αρχήν η ταυτότητά τους, καθώς και η αιτία θανάτου τους, όπως έχουν κάθε δικαίωμα να αιτηθούν με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Σύμφωνα με το εξώδικο, «η άρνηση εκταφής προς διαπίστωση του ότι πράγματι στο μνήμα του τέκνου κείται η ορθή σορός και άρα προς διαπίστωση του οικογενειακού δεσμού, θεμελιώνει ευθεία παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του γονέα, αλλά και του δικαιώματος σεβασμού του ιδιωτικού του βίου, κατά τρόπο αντίθετο προς το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ».

Παράλληλα σημειώνεται πως «η άνω άρνηση αντίκειται και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για τη δίκαιη δίκη, καθώς η αιτηθείσα εκταφή είναι αναγκαία για τον εντοπισμό του άγνωστου καυσίμου, το οποίο προκάλεσε την πυρόσφαιρα που κατέκαψε επιβάτες που επέζησαν της σύγκρουσης και άρα για τον εντοπισμό της αιτίας θανάτου των εν λόγω απανθρακωθέντων επιβατών, αιτία την οποία δεν ερεύνησε και δεν εντόπισε η ανάκριση, παραλείποντας την έρευνα και τη γνωστοποίηση κατ’ άρθρο 250 ΚΠΔ, που δύναται να την αποκαλύψουν».

Χθες το μεσημέρι, 85 συγγενείς κατέθεσαν κοινό υπόμνημα στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για να ανοίξει και πάλι η έρευνα, καθώς οι χειρισμοί από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη και στη συνέχεια η διαδικασία-εξπρές που ακολούθησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, οδήγησαν στη μη εξέταση κρίσιμων εγγράφων. Σημειώνεται πως οι συγγενείς επιχείρησαν να καταθέσουν το ίδιο αίτημα την περασμένη εβδομάδα.