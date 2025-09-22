Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Εάν υποβληθεί σαφές αίτημα εκταφής, θα εξεταστεί...

Σε απεργία πείνας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Πάνος Ρούτσι, ζητώντας να ικανοποιηθεί το αυτονόητο δικαίωμα για εκταφή του γιου του, ο οποίος σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών.

Ανάλογη είναι η επιθυμία και άλλων συγγενών θυμάτων, σε μια χρονική περίοδο που πληθαίνουν οι φωνές που κάνουν λόγο για συγκάλυψη της αλήθειας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις αρμόδιες αρχές.

Σήμερα, συγγενείς θυμάτων ή δικηγόροι που τους εκπροσωπούν ζήτησαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα της εκταφής. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Τζαβέλλας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση και εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα».

Προηγούμενα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση σχετικά με το αίτημα εκταφής, αναφέροντας: «Ο Άρειος Πάγος δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων, στα πλαίσια του δικαιοδοτικού τους έργου, ούτε και μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαστική τους κρίση. Επίσης, δεν μπορεί να διατάξει τη διενέργεια ή μη πράξεων από τους δικαστικούς λειτουργούς σε οποιοδήποτε διαδικαστικό στάδιο και αν βρίσκεται μία εκκρεμής υπόθεση».

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως η κυβέρνηση επέλεξε να «πετάξει το μπαλάκι» στη δικαστική εξουσία και να δηλώσει πως δεν θα παρέμβει επί της διαδικασίας, θέτοντας σε κίνδυνο ουσιαστικά την εξέλιξη της υγείας του πατέρα.