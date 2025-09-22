Προκλητικός Μαρινάκης: «Συμπονά» τον Ρούτσι και κουνά το δάχτυλο στα ΜΜΕ

Κατηγόρησε μερίδα των ΜΜΕ πως αποκρύπτουν ότι τα μέλη της κυβέρνησης -σε ανθρώπινο επίπεδο- συμφωνούν με το αίτημα Ρούτσι, κάτι που ωστόσο δεν προέκυψε από την προηγούμενη τοποθέτησή του • Ανάλογη θέση κι από Χρυσοχοΐδη • Το «μπαλάκι» στη δικαστική εξουσία

Για άλλη μια φορά τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας για την απεργία πείνας που πραγματοποιεί για όγδοη ημέρα ο Πάνος Ρούτσι, παρουσίασε την κυβέρνηση ως ανυποχώρητο υποστηρικτή της διάκρισης των εξουσιών, και της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική-κυβερνητική. Κι αυτό παρά την επανειλημμένα αμφιλεγόμενη στάση της κυβέρνησης αυτής σε θέματα, όπως ο έμπρακτος σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας και η ουσιαστική τήρηση αποστάσεων από διαδικασίες εκλογής εισαγγελέων.

Ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά, κατηγόρησε μερίδα των ΜΜΕ πως αποκρύπτουν ότι τα μέλη της κυβέρνησης -σε ανθρώπινο επίπεδο- συμφωνούν με το αίτημα εκταφής, κάτι που ωστόσο δεν προέκυψε από την προηγούμενη τοποθέτησή του. Τη Δευτέρα για πρώτη φορά σημείωσε ρητά: «Σε ανθρώπινο επίπεδο, χωρίς να κοιτάμε τα κόμματα, χωρίς να κοιτάμε το αν είμαστε στην κυβέρνηση ή δεν είμαστε, δεν μπορεί παρά να είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα».

«Τι μας ζητάνε τα κόμματα και συνολικά όσοι ανήκουν στο πολιτικό σύστημα και έχουν δημόσιες παρεμβάσεις; Να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη;», αναφώνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη Δευτέρα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Προσέθεσε πως «δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται με τον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Ο πατέρας αυτός, όπως και κάθε άνθρωπος που έχει χάσει το δικό του άνθρωπο, και σε επίπεδο διεκδίκησης και σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, έχει δικαίωμα να υποβάλει το οποιοδήποτε αίτημα επίσημα. Άρα, σε ανθρώπινο επίπεδο, χωρίς να κοιτάμε τα κόμματα, χωρίς να κοιτάμε το αν είμαστε στην κυβέρνηση ή δεν είμαστε, δεν μπορεί παρά να είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα (ενν. που βίωσε την απώλεια του παιδιού του)».

«Αυτό το λέω και το ξαναλέω, γιατί άκουσα κάποιους δημοσιογράφους που έλεγαν: "Εντάξει, ας έδιναν μια απάντηση σε αυτό το επίπεδο" ενώ έχει δοθεί ήδη αυτή η απάντηση, και αλλοίμονο αν δεν δίναμε αυτή την απάντηση ως άνθρωποι. Και να πω και ότι αν δεν έχεις περάσει αυτή την απόλυτη τραγωδία, δεν μπορείς καν να διανοηθείς πώς μπορεί να νιώθει ο οποιοσδήποτε πατέρας, όχι μόνο οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, που έχει χάσει το παιδί του σε ένα δυστύχημα, έχει χάσει το παιδί του σε μια τραγωδία, μία εκ των οποίων είναι και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών», συμπλήρωσε.

Το «μπαλάκι» στη δικαστική εξουσία

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης το αίτημα του κ. Ρούτσι. «Δεν έχει καμία δουλειά ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση να παρέμβει σε μια απόφαση που είναι της Δικαιοσύνης. Έχουμε διάκριση των εξουσιών και δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία παρέμβασης» είπε.

«Και πάμε και σε πολιτικό επίπεδο. Σπεύδω να διαχωρίσω ξανά, όχι για εσάς και την πλειονότητα των δημοσιογράφων, αλλά και για κάποιους πονηρούς που μετατρέπουν απαντήσεις μας και απαντήσεις μου κατά των κομμάτων σε δήθεν απαντήσεις κατά των συγγενών, ότι δεν αναφέρομαι στους συγγενείς, αναφέρομαι στα κόμματα. Και απευθύνω δύο ρητορικές ερωτήσεις. Τι μας ζητάνε τα κόμματα και συνολικά όσοι ανήκουν στο πολιτικό σύστημα και έχουν δημόσιες παρεμβάσεις; να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη; Ας βγουν να το πουν καθαρά: "Ζητάμε από την κυβέρνηση να παρέμβει στη δικαιοσύνη". Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη δημοκρατία μας. Και δεύτερο ερώτημα πάλι στο πολιτικό σύστημα, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, και όχι στους συγγενείς: Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη; Δεδομένου του γεγονότος ότι κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, μπορεί να υποβληθεί το οποιοδήποτε αίτημα. Υπάρχει μέρος του πολιτικού συστήματος της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη; Εύκολες οι απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα, αλλά οφείλουμε να τις θέσουμε» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Αφήγηση περί εργαλειοποίησης και αλλαγή θέματος προς... Κοντονή

«Τώρα, είναι προφανές ότι αυτό δεν θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Είχαμε κυβερνήσεις στο παρελθόν που λειτουργούσαν κατά παραδοχή του υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, παρέμβαινε στη Δικαιοσύνη και έκανε ό,τι έκανε και κρίθηκε από τη Δικαιοσύνη και έχουμε ακόμα και τώρα αποφάσεις σχετικά με αυτά. Εμείς τέτοια κυβέρνηση δεν είμαστε, να παρεμβαίνουμε στη Δικαιοσύνη. Και θυμάμαι τις ίδιες απαντήσεις έχω δώσει και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο συνιστώντας υπομονή και άρχισαν να βγαίνουν στοιχεία από τη δικαιοσύνη όπου με νηφαλιότητα οι πολίτες κατάλαβαν ποιοι πήγαν να κάνουν πολιτική καριέρα στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων», είπε.

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς και αιτήματα τα οποία υποβάλλουν και καλά κάνουν και τα υποβάλλουν και θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, και το μόνο που τους νοιάζει είναι να "παίξουν καθυστερήσεις" με μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Αναφέρομαι στην αντιπολίτευση και σε συγκεκριμένα κόμματα τα οποία έχουν δείξει κιόλας με τη στάση τους ότι προσπαθούν να εκμεταλλευθούν μια τραγωδία για να μείνουν ψηλά δημοσκοπικά. Τώρα μπορεί να βλέπουν ότι πέφτουν πάλι δημοσκοπικά, όσο και αν είναι αισχρό αυτό το οποίο λέω. Πραγματικά δηλαδή, δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς, ότι ένα κόμμα πολιτικά θέλει να επιβιώσει εκμεταλλευόμενο τον ανθρώπινο πόνο, αλλά υπάρχουν τέτοια κόμματα στη βουλή» σημείωσε.

Ανάλογη τοποθέτηση από Χρυσοχοΐδη

Η γραμμή ότι η κυβέρνηση συμπονά τον κ. Ρούτσι αλλά την εμποδίζει ο γνήσιος και έμπρακτος σεβασμός της στη διάκριση των εξουσιών, δεν ήταν προφανώς μόνο του κ. Μαρινάκη. Σήμερα, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε: «Τι πιο σημαντικό, τι πιο αληθινό και πιο ανθρώπινο ένας πατέρας να ζητεί να δει το σώμα του νεκρού παιδιού του. Αυτό είναι ανθρωπιστικά και ηθικά ένα απόλυτα παραδεκτό και δίκαιο αίτημα. Δεν το συζητώ. Κι από 'κει και πέρα πρέπει να δει η δικονομική διαδικασία με ποιο τρόπο θα ικανοποιηθεί. Πιστεύω ότι είναι απολύτως παραδεκτό το αίτημά του.».

Άρειος Πάγος: Ούτε εμείς μπορούμε να παρέμβουμε

Τέλος, ανακοίνωση εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Άρειος Πάγος μετά από σχετικό αίτημα συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει στο θέμα και πετώντας το μπαλάκι στον πρόεδρο εφετών.