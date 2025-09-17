Νέα ένταση και αντιδράσεις γύρω από την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών προκάλεσε η ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία αναφέρεται στα εύλογα σχόλια από ΜΜΕ και πολίτες που υποστήριζαν ότι ο εισαγγελέας Εφετών Λάμπρος Τσόγκας έδωσε την πρότασή του έπειτα από μικρή επεξεργασία της δικογραφίας και χωρίς να τη μελετήσει επαρκώς, αφού του παραδόθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν.

Η Ενωση κάνει λόγο για διαπόμπευση του εισαγγελέα, προκαλώντας την αντίδραση του Αντώνη Ψαρόπουλου, που έχασε την κόρη του, Μάρθη, στην τραγωδία των Τεμπών, ο οποίος σε μία οργισμένη ανακοίνωση, απευθυνόμενος στους δικαστές και εισαγγελείς, λέει πως «εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μιας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει σε αυτές τις μάνες και όλους τους υπόλοιπους συγγενείς, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό; Μα ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο».

Η ανακοίνωση της ΕνΔΕ υπογραμμίζει ότι απέφυγε μέχρι σήμερα να εμπλακεί στις αντιπαραθέσεις που έχουν πυροδοτηθεί στον δημόσιο διάλογο, σημειώνοντας πως «ενώπιον μιας τέτοιας τραγωδίας, οφείλουν όλοι να μετράνε τα λόγια τους και να μην υπονομεύουν –άθελα ή σκοπίμως– την αξιοπιστία όσων ειλικρινά αναζητούν την αλήθεια, διοχετεύοντας σε ΜΜΕ και social media εύπεπτες ανακρίβειες, τις οποίες οι πολίτες αδυνατούν να διασταυρώσουν».

Παράλληλα κάνει λόγο για διαπόμπευση και στοχοποίηση του εισαγγελικού λειτουργού και σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο εισαγγελέας εφετών που έχει την ανώτατη εποπτεία της ανάκρισης «έχει πρόσβαση στο σύνολο του ανακριτικού υλικού καθ’ όλη τη διάρκειά της. [...] Η στοχοποίηση και διαπόμπευσή του αποτελεί σαφή απόπειρα χειραγώγησης δικαστικής κρίσης», τονίζει η Ενωση, χαρακτηρίζοντάς τον «υπόδειγμα δικαστικού λειτουργού».

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος με τη σειρά του κατηγόρησε την Ενωση για «εκκωφαντική αφωνία σε ουσιαστικά ζητήματα που έπληξαν την απονομή δικαιοσύνης με το “μπάζωμα” στα Τέμπη και την ποινική αμνηστία σε πρώην υπουργούς, με τον εξευτελισμό θεσμών και νόμων», που «επιτέλους “διεκόπη”», ενώ έκανε λόγο για «αυτοσυντήρηση και αυτοπροστασία» αντί για υπεράσπιση της δικαιοσύνης.

«Μήπως ξεχνάτε τον ρόλο σας εκεί ψηλά; Μήπως ξεχνάτε σε ποιους απευθύνεστε; Καλό θα ήταν πριν εκδηλώσετε την υποστήριξη στα μέλη σας, πρώτα να πληροφορηθείτε την ουσία των συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων παραπόνων των συγγενών σε κρίσιμα ζητήματα (πυρόσφαιρα, “πυρασφάλεια” καθισμάτων βαγονιών που μεταφέρουν επιβάτες) που απασχόλησαν κατά κόρον την ανάκριση επί τουλάχιστον 1 1/2 έτος και το ένα μέλος σας αγνόησε, ενώ το άλλο μέλος σας απέφυγε να επεξεργαστεί στην πρότασή του (μία φράση με 36 λέξεις!).

»Καλό είναι να σκύψετε με σεβασμό κι ενδιαφέρον σε κάποιες μητέρες που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους κάηκαν ζωντανά και το ένα μέλος της ένωσής σας δεν ακούμπησε καν το θέμα», σημειώνει ο Αντ. Ψαρόπουλος και προσθέτει: «Μήπως ο προβληματισμός σας για όσα κινούνται στη δημόσια σφαίρα από συγγενείς πρέπει να κινηθεί και προς τα μέλη σας; Μήπως πρέπει να μάθετε στην κριτική και να μην καταφεύγετε σε άστοχους γενικευμένους χαρακτηρισμούς (άκριτη συκοφαντία); Μήπως η κριτική είναι θεμέλιο της δημοκρατίας μας; Μήπως πρέπει πια να επαναπροσδιορίσετε τις θέσεις και αντιλήψεις σας;»

Ο Αντ. Ψαρόπουλος κλείνει την επιστολή του υπενθυμίζοντας ότι «εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα περιμένουμε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να διατάξει επείγουσα προκαταρκτική για την ανυπαρξία πυρασφάλειας των καθισμάτων των βαγονιών των τρένων, που κυκλοφορούν και αφορά όλους μας. Ταξιδεύουμε με δική μας ευθύνη».