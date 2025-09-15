Με διαδικασίες... εξπρές η πρόταση του εισαγγελέα εφετών για τη δίκη Τεμπών

O εισαγγελέας εφετών Λάρισας έστειλε την πρόταση του προς την πρόεδρο εφετών Λάρισας για την παραπομπή των 36 κατηγορουμένων του εγκλήματος των Τεμπών σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Α' Βαθμού Λάρισας.
Προκαλεί...εντύπωση το γεγονός ότι ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας μελέτησε την ογκωδέστατη δικογραφία 60.000 σελίδων για τα Τέμπη και συνέταξε πρόταση 996 σελίδων μέσα σε μόλις... επτά ημέρες (!) Τα έγγραφα τα παρέλαβε στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά το άρον άρον κλείσιμο της διαδικασίας και σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, απέστειλε κιόλας την δική του πρόταση στην πρόεδρο εφετών Λάρισας.
Τις επόμενες 10 ημέρες οι συγγενείς των θυμάτων έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν υπομνήματα σχετικά με την πρόταση του εισαγγελέα.
Στην πρόταση του εισαγγελέα εφετών περιλαμβάνονται οι κατηγορίες:
- της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις,
- τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας,
- τη δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων και τη δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και τελεσθείσας και από κοινού.
- της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή,
- της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή,
- της παράβασης καθήκοντος τελεσθείσας και από κοινού
