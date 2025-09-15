Με διαδικασίες... εξπρές η πρόταση του εισαγγελέα εφετών για τη δίκη Τεμπών

Προκαλεί...εντύπωση το γεγονός ότι ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας μελέτησε την ογκωδέστατη δικογραφία για τα Τέμπη και συνέταξε την πρότασή του μέσα σε μόλις... επτά ημέρες (!)

O εισαγγελέας εφετών Λάρισας έστειλε την πρόταση του προς την πρόεδρο εφετών Λάρισας για την παραπομπή των 36 κατηγορουμένων του εγκλήματος των Τεμπών σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Α' Βαθμού Λάρισας.

Προκαλεί...εντύπωση το γεγονός ότι ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας μελέτησε την ογκωδέστατη δικογραφία 60.000 σελίδων για τα Τέμπη και συνέταξε πρόταση 996 σελίδων μέσα σε μόλις... επτά ημέρες (!) Τα έγγραφα τα παρέλαβε στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά το άρον άρον κλείσιμο της διαδικασίας και σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, απέστειλε κιόλας την δική του πρόταση στην πρόεδρο εφετών Λάρισας.

Τις επόμενες 10 ημέρες οι συγγενείς των θυμάτων έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν υπομνήματα σχετικά με την πρόταση του εισαγγελέα.

Στην πρόταση του εισαγγελέα εφετών περιλαμβάνονται οι κατηγορίες: