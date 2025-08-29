Αθήνα, 32°C
Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 2025
Τέμπη

Πόρισμα με «άρωμα» συγκάλυψης για τα Τέμπη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Παραδόθηκε στον Εφέτη Ανακριτή το πόρισμα της Πυροσβεστικής, το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό του ΕΟΔΑΣΑΑΜ σχετικά με την ύπαρξη εύφλεκτου υλικού στην εμπορική αμαξοστοιχία.

«Μύλος» με τα πορίσματα που βγαίνουν στο φως για το έγκλημα των Τεμπών, καθώς έρχονται σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους.

Ειδικότερα, χθες, παραδόθηκε στον Εφέτη Ανακριτή ένα νέο πόρισμα, αυτό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο καταρρίπτει την προηγούμενη έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφέρει πως για την πυρόσφαιρα που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών ευθύνεται άγνωστο καύσιμο, το είδος του οποίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια γιατί χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στο νέο πόρισμα της Πυροσβεστικής επισημαίνεται ότι η δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις ως συνέπεια της σφοδρής σύγκρουσης, ωστόσο δεν παρουσιάζει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά.

Η αυτοψία, που αποτυπώνεται σε μια έκθεση 94 σελίδων με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Κουλούρι, όπου είχε μεταφερθεί τμήμα της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Τότε εξεταζόταν και το ενδεχόμενο μεταφοράς φορτίου στο δεύτερο βαγόνι.

Σημειώνεται πως μόλις χθες, κατάθεση στον Σωτήρη Μπακαΐμη, τον αρμόδιο Εφέτη Ανακριτή για το έγκλημα των Τεμπών, έδωσε ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου για να περιγράψει αναλυτικά το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του κρατικού φορέα και ειδικότερα για τις ενέργειες που προηγήθηκαν, έτσι ώστε ο αρμόδιος φορέας για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα, να καταλήξει στο σκέλος της πυρόσφαιρας και του μοντέλου των προσομοιώσεων που υιοθετήθηκαν.

Με την παράδοση του πορίσματος, η ανακριτική διαδικασία μπαίνει πλέον στην τελική της φάση.

Εκκρεμούν οι αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ολοκληρωθεί η δικογραφία και η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

