Στις 5 Νοέμβρη σε ειδική αίθουσα του Κορυδαλλού η δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού ξεκινάει στις 5 Νοεμβρίου δίκη για την υπόθεση Λυγγερίδη, με κατηγορούμενους τον πρόεδρο αλλά και στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός αλλά και οργανωμένους οπαδούς της θύρας 7, στην οποία σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών έχουν παραπεμφθεί να καθίσουν στο εδώλιο 147 κατηγορούμενοι, ενώ θα καταθέσουν και 215 μάρτυρες.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί στην πρώτη ισόγεια μεγάλη αίθουσα, που έχει διαμορφωθεί στη βόρεια πλευρά του νυν Καταστήματος Κορυδαλλού ΙΙ, πρώην Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι «η δίκη της υπόθεσης (Γ. Λυγγερίδη/ υπ' αρ. 1067/2025 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών/ ΒΔ25-72/ ΑΔ25-96/ ΕΓ68-2025/1/ Φ24/4123), με συνολικό αριθμό κατηγορουμένων εκατόν σαράντα επτά (147) και δη τους (...) για τις πράξεις 1) διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, 2) εκρήξεις κατ' εξακολούθηση από κοινού από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο και οι οποίες έλαβαν χώρα σε αμέσως περιβάλλοντα χώρο αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκαν προκύπτει αντικοινωνικότητα των δραστών με σταθερή ροπή τους σε διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον, καθώς και για άλλα αδικήματα, με συνολικό αριθμό μαρτύρων, διακόσιους δεκαπέντε (215), η οποία προσδιορίστηκε προς εκδίκαση ενώπιον του Β' Τριμελούς Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 5ης Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη, θα διεξαχθεί στην πρώτη ισόγεια μεγάλη αίθουσα, που έχει διαμορφωθεί στη βόρεια πλευρά του νυν Καταστήματος Κορυδαλλού ΙΙ, πρώην Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού».

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, που εκδόθηκε στις αρχές Απριλίου 2025, και υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών Μαγδαληνής Καλπακίδου, παρέπεμψε σε δίκη τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τέσσερις αντιπροέδρους της ΠΑΕ (Γιάννης Μώραλης, Κώστας Καραπαπάς, Μιχάλης Κουντούρης και Δημήτρης Αγραφιώτης) όχι για ηθική αυτουργία, όπως ανέφερε το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ., αλλά για κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος: χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 147 άτομα - ανάμεσα τους και η ηγετική ομάδα της θύρας 7– από αυτά τα 142 βρίσκονται αντιμέτωπα με την κατηγορία ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του έτους 2019 έως και τις 22 Απριλίου 2024, από κοινού με άλλους άγνωστους δράστες, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από περισσότερα των τριών πρόσωπα, η οποία επιδιώκει την διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων αλλά και πλημμελημάτων.

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο όποτε και εκδόθηκε το βούλευμα απαλλάχθηκαν 9 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο 19χρονος κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του αστυνομοκου των ΜΑΤ Γ. Λυγγεριδη, λόγω εκκρεμοδικίας καθώς τότε ήταν σε εξέλιξη η δίκη του στον Πειραιά.

Υπενθυμίζεται πως, τον Μαΐο ο 19χρονος φυσικός αυτουργός καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά το οποίο εξάντλησε την αυστηρότητα του στο πρόσωπο του, σε ισόβια για την πράξη της ανθρωποκτονίας και σε κάθειρξη 19 ετών, για τα αδικήματα της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών και για παραβάσεις του αθλητικού νόμου.