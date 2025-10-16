Ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας στην ελληνική τηλεόραση [βίντεο]

Τον πρώτο ίντερσεξ ρόλο στην ελληνική τηλεόραση έγραψε και παρουσίασε ο σεναριογράφος και ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του «Σέρρες» της οποίας τον Β' κύκλο προβάλλει την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1. Ο ρόλος ονομάζεται Σταματίνα, αφορά στη θεία του πρωταγωνιστή Οδυσσέα και ερμηνεύεται από την ηθοποιό Γιούλη Τσαγκαράκη. Στο πλαίσιο της δουλειάς του και της καλλιτεχνικής του έκφρασης, ο κ. Καπουτζίδης αξιοποίησε τη δημοτικότητα των έργων του για να εκπέμψει μαζικά προς τους τηλεθεατές μηνύματα ισότητας, εξάλειψής διακρίσεων, συμπερίληψης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, αποδοχής της διαφορετικότητας και ειρηνικής συνύπαρξης μαζί της.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η γιατρός στο στιγμιότυπο όπου αυτό αποκαλύπτεται, απευθυνόμενη στον αδελφό της Σταματίνας, Λευτέρη: «ίντερσεξ ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλου τους. Οι παραλλαγές αυτές εκφράζονται είτε ως προς τα χρωμοσώματα, είτε σε σχέση με την εξωτερική ή εσωτερική ανατομία τους. Και αναφέρω την εσωτερική ανατομία γιατί η αδελφή σας έχει μια παραπάνω αγωνία σε σχέση με το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό σας. Η αδελφή σας δεν διατρέχει αυτόν τον κίνδυνο (ενν. εμφάνισης καρκίνου στις ωοθήκες) γιατί δεν έχει ωοθήκες ώστε να εμφανίσει καρκίνο εκεί. Για την ακρίβεια δεν έχει κανένα γυναικείο αναπαραγωγικό όργανο. Μεγάλωσε ως γυναίκα αλλά δεν έχει όλα αυτά τα εσωτερικά όργανα που συναντάμε στη γυναικεία ανατομία. Για την ακρίβεια η ανατομία της δεν είναι ούτε αμιγώς γυναικεία, ούτε αμιγώς ανδρική. Είναι η ανατομία ενός ίντερσεξ ατόμου. Απλώς δυστυχώς κανείς ποτέ δεν της το είπε και απ’ ότι καταλαβαίνω ούτε και εσείς το ξέρατε». Ο Λευτέρης απαντά: «Όταν γεννήθηκε θυμάμαι αμυδρά ένα χειρουργείο, μια επέμβαση που έπρεπε να κάνει». Και με τη σειρά της η γιατρός επανέρχεται:«Δυστυχώς κύριε Χρηστίδη, η κοινωνία με τη συνενοχή βέβαια και της ιατρικής δεν έχει φερθεί πολύ δίκαια στα ίντερσεξ άτομα. Προσπάθησε να τα χωρέσει στα καλούπια της και παρενέβη βίαια τόσο στη φυσιολογία τους όσο και στην ψυχολογία τους».

Ίντερσεξ (Intersex) ή Διαφυλικά ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου τους (χρωμοσώματα, γονάδες, ορμονικά προφίλ ή εσωτερική /εξωτερική ανατομία) οι οποίες δεν παραπέμπουν στον κλασικό ιατρικό ορισμό ούτε των αρσενικών ούτε των θηλυκών σωμάτων. Τέτοιες διαφοροποιήσεις μπορεί να αφορούν ασάφεια των γεννητικών οργάνων ή/και συνδυασμούς χρωμοσωμικών γονότυπων και γεννητικών φαινότυπων διαφορετικών από ΧΥ-αρσενικό και ΧΧ-θηλυκό. Ο όρος ίντερσεξ σημαίνει επίσης τη ζωντανή εμπειρία των κοινωνικο-πολιτισμικών συνεπειών που υφίστανται οι άνθρωποι που γεννιούνται με σώματα που δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές νόρμες των αρσενικών και θηλυκών σωμάτων. Παλαιότερα τα διαφυλικά άτομα αποκαλούνταν ερμαφρόδιτα, όρος που σήμερα αποφεύγεται, ως επιστημονικά ανακριβής, ιστορικά προσβλητικός και κοινωνικά στιγματιστικός, εκτός και εάν τον επιλέγουν τα ίδια τα ίντερσεξ άτομα για τον εαυτό τους, στο πλαίσιο της επανοικειοποίησης του όρου.