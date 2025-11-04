Παραδόθηκαν οι δράστες των φονικών στα Βορίζια

Πρόκειται για τρία αδέλφια - καταζητούμενους, τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο

Ραγδαίες εξελίξεις για τους φονικούς πυροβολισμούς στα Βορίζια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες του μακελειού παραδόθηκαν στις αρχές.

Πρόκειται για τρία αδέλφια - καταζητούμενους, τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι. Η διαδικασία παράδοσης έγινε μετά από συνεννόηση με τις αρχές.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομία είχε «οργώσει» το νησί αναζητώντας τους φερόμενους δράστες, οι οποίοι κρύβονταν τα προηγούμενα 24ωρα. Νωρίτερα, σήμερα, η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς εκεί βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι τρεις συγγενείς του 39χρονου.