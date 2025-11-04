Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
23.7° 20.8°
2 BF
75%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
16.0° 14.2°
5 BF
77%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
21.0° 19.9°
2 BF
70%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
72%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
79%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
9°C
9.4° 9.4°
4 BF
93%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.8° 19.8°
2 BF
77%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.6° 22.8°
2 BF
64%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.9° 20.5°
2 BF
65%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
60%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.4° 18.4°
5 BF
81%
Κεφαλονιά
Θύελλα
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
88%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
64%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.2° 20.1°
2 BF
75%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
75%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.4° 22.8°
2 BF
60%
Καβάλα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
15.5° 14.3°
3 BF
93%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.6° 13.6°
2 BF
85%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
87%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
Αστυνομία
φωτογραφία αρχείου | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Οπαδική βία - Το αίμα κύλησε αυτή τη φορά στη Χαλκίδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Ένας νεκρός, τραυματίες και συλλήψεις σε δύο αιματηρά περιστατικά • Παράτησαν τον 23χρονο στο νοσοκομείο και διέφυγαν.

Θανάσιμα ήταν τα πλήγματα που δέχθηκε ένας 23χρονος άνδρας που μαχαιρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Χαλκίδα, πιθανότατα σε καβγά που οφείλεται σε οπαδικά κίνητρα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Το περιστατικό έγινε στην οδό Ληλαντίων όταν ομάδα αγνώστων διαπληκτίστηκε και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο άτυχος νεαρός δέχθηκε τη θανάσιμη μαχαιριά.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι συνοδοί του φέρονται να τον παράτησαν εκεί και να έφυγαν από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε.

Κάποιες ώρες αργότερα ένα νέο περιστατικό συνέβη στην πλατεία Ελευθερίας με τις Αρχές να εντοπίζουν έναν 20χρονο αιμόφυρτο, ενώ λίγο μετά εντοπίστηκε και δεύτερος τραυματίας.

Τα δύο άτομα φρουρούνται σε νοσοκομείο. Συνολικά οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, αναζητούν δύο ακόμα άτομα, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο τα συμβάντα να συνδέονται μεταξύ τους.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Οπαδική βία - Το αίμα κύλησε αυτή τη φορά στη Χαλκίδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual