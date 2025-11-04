Οπαδική βία - Το αίμα κύλησε αυτή τη φορά στη Χαλκίδα

Ένας νεκρός, τραυματίες και συλλήψεις σε δύο αιματηρά περιστατικά • Παράτησαν τον 23χρονο στο νοσοκομείο και διέφυγαν.

Θανάσιμα ήταν τα πλήγματα που δέχθηκε ένας 23χρονος άνδρας που μαχαιρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Χαλκίδα, πιθανότατα σε καβγά που οφείλεται σε οπαδικά κίνητρα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Το περιστατικό έγινε στην οδό Ληλαντίων όταν ομάδα αγνώστων διαπληκτίστηκε και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο άτυχος νεαρός δέχθηκε τη θανάσιμη μαχαιριά.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι συνοδοί του φέρονται να τον παράτησαν εκεί και να έφυγαν από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε.

Κάποιες ώρες αργότερα ένα νέο περιστατικό συνέβη στην πλατεία Ελευθερίας με τις Αρχές να εντοπίζουν έναν 20χρονο αιμόφυρτο, ενώ λίγο μετά εντοπίστηκε και δεύτερος τραυματίας.

Τα δύο άτομα φρουρούνται σε νοσοκομείο. Συνολικά οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, αναζητούν δύο ακόμα άτομα, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο τα συμβάντα να συνδέονται μεταξύ τους.