Αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα: Νεκρός 23χρονος από επίθεση με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα με δύο επιθέσεις που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών σε κοντινές περιοχές.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδουν τοπικά site, σημειώθηκε συμπλοκή επί της οδού Ληλαντίων με θύμα έναν 23χρονο, ο οποίος δέχτηκε θανάσιμο χτύπημα από μαχαίρι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συνοδοί του τον άφησαν εκεί και έφυγαν προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση.

Λίγη ώρα αργότερα, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό στην πλατεία Ελευθερίας με έναν νεαρό έχει τραυματιστεί.

Όπως αναφέρει το eviathema, o νεαρός που εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά στην πλατεία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται.

Η Αστυνομία εξετάζει εάν συνδέονται αυτά τα περιστατικά και εάν το πρώτο συμβάν στην οδό Ληλαντίων προκλήθηκε από συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα, με αποτέλεσμα να είναι σε εξέλιξη μία εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές ατόμων στην πλατεία Ελευθερίας.