Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
anhlikos

Δεκαπέντε άτομα χτύπησαν άγρια δύο 16χρονους στην Πάτρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn. gr
Διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Άγριο επεισόδιο βίας εις βάρος ανηλίκων στην Πάτρα, όταν ομάδα 15 ατόμων επιτέθηκε σε δύο 16χρονους με αποτέλεσμα να τους τραυματίσουν. 

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι δύο ανήλικοι δέχτηκαν αρχικά φραστική επίθεση από δύο άγνωστους, οι οποίοι φέρονται να τους απείλησαν και να τους εξύβρισαν. Λίγο αργότερα οι δύο έφηβοι δέχτηκαν επίθεση με γροθιές και κλωτσιές από 15 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και οι δύο αρχικοί δράστες. Σύμφωνα με τα θύματα, δέχθηκαν χτυπήματα στο πρόσωπο με κλειδιά. 

Οι γονείς των δύο ανηλίκων προχώρησαν σε καταγγελία στην ασφάλεια Πατρών. Τώρα, διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τους 16χρονους.

Το περιστατικό έγινε το περασμένο Σάββατο, αλλά σήμερα έγινε γνωστό από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

