Φρούριο τα Βορίζια για την κηδεία του 39χρονου: Φόβοι για αντίποινα, αναζητούνται τρία άτομα

Αναζητούνται τρία άτομα από την ΕΛ.ΑΣ. τα οποία φέρεται να έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αιματηρή συμπλοκή • Φόβοι για την κηδεία του 39χρονου, καθώς όσοι εμπλέκονται ενδεχομένως δεν έχουν αφοπλιστεί.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η Κρήτη όσα συνεχίζουν να εκτυλίσσονται στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά το αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου με δύο νεκρούς, έναν 39χρονο και μια 56χρονη, και τέσσερις τραυματίες.

Από δύο όπλα ο θάνατος του 39χρονου στα Βορίζια https://t.co/QWit0WyQxh — EFSYN (@EFSYNTAKTON) November 2, 2025

Σημειώνεται πως αυτές οι πράξεις αποτελούν στην ουσία το αποτέλεσμα των χρόνιων εχθροπραξιών μεταξύ των δύο οικογενειών στο χωρίο, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια η διαμάχη τους φαίνεται να αφορούσε κάποια βοσκοτόπια, υπόθεση ζωοκλοπής και το μαχαίρωμα ενός νεαρού, ενώ υπήρχε και ιστορικό με ανταλλαγή πυροβολισμών πέρσι το καλοκαίρι.

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών και των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, αναμένεται αργότερα σήμερα το μεσημέρι και η τέλεση της κηδείας του 39χρονου.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυστηρά, με αστυνομικές δυνάμεις να περιφρουρούν την περιοχή καθώς η πομπή θα περάσει μέσα από την γειτονιά της αντίπαλης οικογένειας οπότε υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί. Χθες βράδυ, διαδραματίστηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας καθώς παραδόθηκε στην οικογένεια η σορός του 39χρονου.

Από τη στιγμή που δεν έχουν βρεθεί τα όπλα τα οποία ταιριάζουν με τα φυσίγγια που βρέθηκαν στο σημείο, υπάρχουν φόβοι πως όσοι ενδεχομένως εμπλέκονται, δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί.

Ποιους αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Δεν έχουν εντοπιστεί τρεις από αυτούς που πιθανώς εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα. Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη μία πλευρά, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη από την πλευρά του 39χρονου θύματος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και οι τρεις φαίνεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, οι αστυνομικοί συνεχίζουν και «χτενίζουν» όλη την περιοχή πραγματοποιώντας έρευνες σε σπίτια τόσο των μελών των δύο οικογενειών όσο και των άλλων κατοίκων.

Ήδη οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στην σύλληψη των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο και διώκονται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Την ίδια ώρα, οι αρχές αναζητούν τρία ακόμα άτομα τα οποία φέρονται να έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση. Πρόκειται για έναν 19χρονο, έναν 25χρονο και έναν 29χρονο.

Τα ευρήματα από τις σημερινές έρευνες

Κατά τη διάρκεια των σημερινών ερευνών οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν: πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Παράλληλα, συνέλαβαν έναν 54χρονο ενώ προσήγαγαν ένα ακόμα άτομο.

Κλειστά τα σχολεία

Υπενθυμίζεται ότι τα σχολεία Βοριζίων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) αλλά και του Ζαρού (Δημοτικό και Γυμνάσιο) θα παραμείνουν κλειστά σήμερα και αύριο μετά τα γεγονότα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας στην περιοχή θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο παιδοψυχολόγων και έμπειρων κοινωνικών λειτουργών.