Μια καλά οργανωμένη «δουλειά» - Πώς εκτέλεσαν τον Λάλα στην Αράχωβα

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία • Έτσι χτύπησαν οι εκτελεστές και διέφυγαν

Ένα ακόμη επεισόδιο στον μεγάλο κύκλο αίματος που έχει ξεσπάσει στις τάξεις του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα γράφτηκε το Σάββατο στην Αράχωβα με τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, στελέχους της Greek Mafia, αλλά και εκ των βασικών υπόπτων για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η εκτέλεση ήταν μια καλά οργανωμένη δουλειά με τους δράστες να έχουν σχεδιάσει βήμα βήμα τη δολοφονία, αλλά και τη διαφυγή τους.

Σύμφωνα με το Mega, το θύμα βρισκόταν μέσα σε συγκρότημα σαλέ μαζί με μια γυναίκα, η οποία είναι και η μάρτυρας κλειδί. Ο 42χρονος φέρεται να βγήκε στο μπαλκόνι το βράδυ και τότε οι εκτελεστές τον γάζωσαν από κάτω με καλάσνικοφ.

Η γυναίκα που ήταν μαζί του ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ, σύμφωνα με το Mega, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ποιος ήταν το θύμα.

Οι δράστες, ωστόσο, διέφυγαν με ένα όχημα το οποίο και εγκατέλειψαν περίπου 5 λεπτά πιο μακριά από το σημείο. Εκεί του έβαλαν φωτιά και στη συνέχεια αποχώρησαν μάλλον με ένα δεύτερο όχημα.

Ο 42χρονος τον περασμένο Μάιο είχε γλυτώσει από δολοφονική επίθεση που έγινε εις βάρος του έξω από το σπίτι του στα 'Ανω Λιόσια.

Ο Γιάννης Λάλας ήταν μαζί με τον αδερφό του βασικός ύποπτος για το συμβόλαιο θανάτου κατά του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021. Προσήχθη και δικάστηκε, αλλά τον Ιούλιο του 2024 αθωώθηκε τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερφός του.

Φέρεται, ακόμη, να είχε εμπλακεί και στην υπόθεση δολοφονίας του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη στο Γαλάτσι, υπόθεση για την οποία επίσης απαλλάχθηκε.