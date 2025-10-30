ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατασχέθηκαν για έλεγχο οι αιτήσεις του 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προσπαθούν να διαπιστώσουν το αν, απατεώνες που τα ΑΦΜ τους είναι υπό έλεγχο, υπέβαλαν... νέα αίτηση επιδότησης και για τη φετινή χρονιά

Το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ έφοδος από στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο πλαίσιο της υφιστάμενης από το καλοκαίρι προκαταρκτικής έρευνας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση όλου του αρχείου αιτήσεων για επιδοτήσεις του 2025, καθώς αυτές τις ημέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το τρέχον έτος, ενώ για τα προηγούμενα έτη είχε προηγηθεί αυτή η διαδικασία.

Από αυτή την νέα συλλογή στοιχείων φιλοδοξούν οι αρχές να εντοπίσουν τυχόν πρόσθετες επιβαρυντικές παράνομες δραστηριότητες από εμπλεκόμενους και ήδη κατηγορούμενους υφιστάμενων υποθέσεων που έχουν ήδη εξιχνιασθεί ή τυχόν πρόσθετα τεκμήρια για τυχόν νέους εμπλεκόμενους και υποθέσεις. Ψηφιακά αρχεία, σκληροί δίσκοι και φάκελοι θα μεταφερθούν εκ νέου στα εγκληματολογικά εργαστήρια και στην Οικονομική Αστυνομία όπου θα συνεχιστεί η περαιτέρω ανάλυση για την εύρεση στοιχείων σχετικών με το σκάνδαλο επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εν λόγω έρευνα έρχεται λίγες μέρες μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) τη Δευτέρα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025. Τότε με απαίτηση της OLAF όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελληνικό οργανισμό.

Πληροφορίες για τουλάχιστον 7 νέες δικογραφίες

Παράλληλα και όπως μετέδωσε το dikastiko.gr, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη σχηματίσει 7-8 δικογραφίες σε όλη την Ελλάδα για εγκληματικές οργανώσεις σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως μεταδίδεται, οι αρχές έχουν στα χέρια τους στοιχεία για το πώς λειτουργούσαν μέλη κυκλωμάτων που φέρονται να λυμαίνονταν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα κυκλώματα αυτά είχαν δομημένη δράση και διακριτή δομή. Στο «στόχαστρο» των Αρχών έχουν μπει οι φερόμενοι ως «πρωταγωνιστές» των κυκλωμάτων αυτών, οι οποίοι είναι παραλήπτες των παράνομων επιδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό προηγήθηκαν δεσμεύσεις λογαριασμών 150-160 ατόμων.

Με τις κακουργηματικές διώξεις να είναι στο προσκήνιο, ήδη 3 άτομα από την Κρήτη, που φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομα ποσά, έσπευσαν να εκφράσουν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος την πρόθεσή τους να επιστρέψουν το σύνολο των χρημάτων. Με τον τρόπο αυτό αφενός επιδιώκουν την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, αφετέρου την αναγνώριση ελαφρυντικών εφόσον οι υποθέσεις τους φτάσουν στο ακροατήριο.

Όπως είναι εύλογο, η στάση πολλών ατόμων που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις έχει αλλάξει τις τελευταίες μέρες, όταν είδαν ότι 37 κατηγορούμενοι με ίδια ή παρόμοια με αυτούς αδικήματα οδηγήθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τελικά 13 προφυλακίστηκαν, μία γυναίκα τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» και 23 αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Αίσθηση προκάλεσε την Τετάρτη η μομφή την οποία προσέδωσε σε δικαστικούς λειτουργούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού και πρόεδρος Εφετών επί τιμή Νίκος Σαλάτας. Μιλώντας σε εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ότι υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει. Το μέγεθος του σκανδάλου δεν το γνωρίζω. Όμως υπάρχει και άλλο σκάνδαλο, για μένα ακόμα πιο σοβαρό: Ενώ ελέγχεται η εποχή 2019-2021, με “Φραπέδες” και “Χασάπηδες”, δεν ελέγχεται η περίοδος 2022-2023, που ήταν πρόεδρος ο κύριος Σημανδράκος και υπερδιευθύντρια η κ. Τυχεροπούλου (σ.σ. πρώην προϊσταμένη της διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και βασική μάρτυρας της υπό διερεύνηση υπόθεσης). Έχω στείλει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από 29/4/2025 τρεις επιστολές και αναφέρω ότι η κ. Τυχεροπούλου -με το τεκμήριο της αθωότητας- έχει διαγράψει 17 αδικήματα: 10 κακουργήματα και 7 πλημμελήματα, αποδεικνυόμενα εξ εγγράφων. Εμείς οι δικαστές είμαστε εξοικειωμένοι με τα αδικήματα των πολιτών, όμως εγώ δεν είμαι εξοικειωμένος με το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ταυτίστηκε με ένα άτομο που έπρεπε να το ελέγχει. Είμαστε μπροστά σε ένα πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο. Εσκεμμένα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ελέγχει την περίοδο 2021-2022 για να καλύψει την κ. Τυχεροπούλου.

Πηγές από το περιβάλλον της κ. Παρασκευής Τυχεροπούλου χαρακτηρίζουν συκοφαντία τις δηλώσεις και σχολιάζουν ότι θα αρκούσε ο κ. Σαλάτας να διαβάσει το διαβιβαστικό σημείωμα, για να διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά εν συνόλω την περίοδο 2019-2025: «Ο κ. Σαλάτας είχε ως συμβουλάτορες όσους ακούγονται στις επισυνδέσεις να στήνουν την κομπίνα του ΟΠΕΚΠΕ. Άλλωστε τους ισχυρισμούς πως δεν γίνεται έρευνα για την περίοδο 2022-23, τους παρουσίασε πρώτα ο αποκαλούμενος “Φραπές”. Οι αναφορές αυτές που συκοφαντούν τη συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την ίδια την Εισαγγελία, έχουν στόχο τη φυσική εξόντωση της κ. Τυχεροπούλου καθώς, όταν της αποδίδονται από τον κ. Σαλάτα 17 αδικήματα, εκ των οποίων 10 κακουργήματα, είναι σαν να θέλουν να σαπίσει στη φυλακή».

Ο Τσιάρας... «πιστεύει πως» θα προλάβουν να γίνουν οι πληρωμές

«Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε αυτό τον αγώνα δρόμου, ώστε να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, μετά από τους ελέγχους που πρέπει απαραίτητα να γίνουν, εντός του Νοεμβρίου», είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Kώστας Τσιάρας μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, και αναφερόμενος σε «τρία συγκεκριμένα ορόσημα» αλλά και σε «όσα όλοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν για να μην μπουν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι».

«Ο κ. Χατζηδάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι βρισκόμαστε ενώπιον τριών συγκεκριμένων ορόσημων. Το ένα ορόσημο είναι η 4η Νοεμβρίου με την κατάθεση του λεγόμενου Action Plan 2, το δεύτερο ορόσημο είναι η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, και το τρίτο ορόσημο είναι να μπορέσει να υπάρξει η ουσιαστική νομοθέτηση για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, μέχρι το τέλος του χρόνου.

Είναι τρία συγκεκριμένα βήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας και τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κυρίως για να είμαστε συνεπείς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά βεβαίως να στηρίξουμε και τον παραγωγικό, αγροτικό, κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας μας.

Και το μέτρο 23 θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πληρωθεί εντός του Νοεμβρίου.

Καταλαβαίνετε ότι με το που θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση θα υπάρχει η δυνατότητα παρακράτησης του πόρου υπέρ του ΕΛΓΑ, ο οποίος θα κληθεί να δώσει αποζημιώσεις περίπου 170 180 εκατομμυρίων ευρώ, εντός του Δεκεμβρίου, προκειμένου να υπάρχει μια μεγάλη ροή οικονομικών πόρων συνολικά προς τον παραγωγικό κόσμο της χώρας.

Αν σκεφθείτε ότι το μέτρο 23 είναι 178 εκατομμύρια, η βασική ενίσχυση είναι 550 – 600 εκατομμύρια και ότι ο ΕΛΓΑ θα έρθει να δώσει άλλα 170 -180 εκατομμύρια αποζημιώσεις, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη ροή οικονομικών πόρων.

Η επικοινωνία είναι συνεχής προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα σε κανένα από τα τρία σημεία, το Action Plan 2 και πιστεύω ότι θα κλείσει θετικά, κάτι το οποίο κυρίως θα αναβαθμίσει την αξιοπιστία μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά κυρίως θα δημιουργήσει και από την άλλη πλευρά ένα σοβαρό αντικειμενικό κριτήριο για την καταβολή των επιδοτήσεων, ανέφερε στη συνέχεια.

Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων των πόρων που κατευθύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους Έλληνες παραγωγούς, προφανώς έχει ως αιτία την προσπάθεια να κλείσουμε τα παράθυρα, είπε ο κ. Τσιάρας εξηγώντας: «Απλούστατα γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ δεν πλήρωνε στο παρελθόν με έναν τέτοιο τρόπο και υπάρχουν δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες ουσιαστικά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και μας λένε ότι αν δεν λάβουμε μέτρα και αν δεν κάνουμε ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή, θα μπει σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων.

Η προσπάθεια αυτή που γίνεται είναι πολύ σοβαρή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός νομίζω τόνισε πως πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που καλούμαστε να κάνουμε στην Ελληνική Πολιτεία.

Αποζημιώσεις ζωοτροφών ξεκίνησαν να δίνονται από την 27η Οκτωβρίου. Θα μπορούσα να σας πω ότι έχουν πληρωθεί τα φερτά υλικά του Ντάνιελ για τις αγροτικές εκτάσεις που δεν μπορούσαν να είναι εκμεταλλεύσιμες λόγω της θεομηνίας.

Ο διάλογος που να θέτει όλα τα ζητήματα ουσιαστικά στο τραπέζι της συζήτησης, είναι το βήμα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε αλλά και να κάνουμε τη μετάβαση στην επόμενη μέρα της διαφάνειας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ προσωπικά πιστεύω στον διάλογο και νομίζω ότι όσες φορές είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συνομιλήσω με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, με συλλόγους, με φορείς, πάντοτε με ειλικρίνεια, θέτοντας τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, ανεξαρτήτως με το αν μετά, υπάρχουν διαφορετικές δηλώσεις ή κινείται σε μια διαφορετική κατεύθυνση», τόνισε.

Σε ερώτηση για την επόμενη ημέρα της εσωμάτωσης στην ΑΑΔΕ, ο κ. Τσιάρας απέκλεισε το ενδεχόμενο απολύσεων, αλλά διευκρίνησε ότι «το ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες στο επίπεδο το οποίο λειτουργεί η ΑΑΔΕ, προφανώς θα είναι αντικείμενο κάποιας αξιολόγησης, καθώς απαιτείται πολύ υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων».

Για Καϊμακάμη: Ήταν πολύτιμος αλλά… έφταιξαν τα κόμματα

Ερωτηθείς για την παραίτηση του προσωρινού αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕ Γιάννη Καϊμακάμη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε: «Ήταν ένα από τα πλέον περιζήτητα στελέχη της αγοράς και η αλήθεια είναι ότι η γνώση του γύρω από όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούσαν γενικότερα στον κτηνοτροφικό τομέα, ήταν πραγματικά πολύ υψηλού επιπέδου. Όλο το διάστημα που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε τα πάντα κυριολεκτικά, προκειμένου να βοηθήσει τον οργανισμό και να δώσει λύσεις στα προβλήματα τα οποία δημιουργούνταν. Από ‘κει και πέρα καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από απαντήσεις ή μέσα, ενδεχομένως, από θέσεις, όπως διαμορφώνονται γενικότερα από τα πολιτικά κόμματα, και βεβαίως το γεγονός ότι ο ίδιος παραιτήθηκε για λόγους προσωπικής ευθιξίας, φαντάζομαι ότι δίνει την απάντηση σε όλα».