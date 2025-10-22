Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πάνω από 30 συλλήψεις

Την ώρα που η κυβέρνηση βουλιάζει στον βούρκο του σκανδάλου αλλά και της αντιδημοκρατικής τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, έρχεται η έρευνα της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος

Βολικές για την κυβέρνηση αστυνομικές εξελίξεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΠΕΚΕ, την ώρα που το σκάνδαλο έχει φέρει το Μαξίμου με την πλάτη στο τοίχο, ενώ η αντιδημοκρατική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη προκαλεί έκρηξη οργής στην κοινωνία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έπαιρνε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα, ενώ η έρευνα αφορά σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και της εθνικής οικονομίας.

Οι ανακοινώσεις από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, έρχονται ενώ είναι σε εξέλιξη η πρώτη σχετική δίκη και ενώ τα όσα έχουν συμβεί στην εξεταστική έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα το Μαξίμου και τα εμπλεκόμενα στελέχη.

Δύο άτομα στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι Αρχές έχουν περάσει χειροπέδες σε δύο άτομα που θεωρούνται ως επικεφαλής του κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά.

Ο 36χρονος φέρεται να είναι εργαζόμενος σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, ενώ ο 38χρονος που εκτιμάται πως είναι ο εγκέφαλος, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί.

Το ύψος των επιδοτήσεων υπολογίζεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 5 έχουν δοθεί παράνομα.