Μετέφεραν ψυγείο με περιπολικό - Διατάχθηκε ΕΔΕ μετά την κατακραυγή [βίντεο]

Το περιπολικό μπορεί να μην είναι ταξί όπως είχε ειπωθεί στη δολοφονημένη Κυριακή Γρίβα, αλλά μάλλον μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα μεταφορικής, καθώς βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλο σάλο, απεικονίζει περιπολικό να μεταφέρει στο πορμπαγκάζ ψυγείο και μάλιστα χωρίς να είναι δεμένο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φαίνεται να έχει συμβεί στην περιοχή του Καματερό, ενώ για το απαράδεκτο συμβάν έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Έρευνα προκειμένου να διευκρινιστεί ποιος βρισκόταν στο περιπολικό και για ποιον λόγο έγινε η μεταφορά του ψυγείου.
Σημειώνεται πως πρόκειται για περιπολικό της Τροχαίας.
