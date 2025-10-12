Αθήνα, 19°C
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025
έκρηξη
Έκρηξη έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο εμπρηστικός μηχανισμός, αποτελούμενος από τέσσερα γκαζάκια, τοποθετήθηκε έξω από την είσοδο του κτιρίου.

Έκρηξη έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, έξω από κτίριο στο οποίο στεγάζεται παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Αθήνα (στη λεωφόρο Συγγρού 150 και Αριστοτέλους). Συγκεκριμένα, στεγάζεται το κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής και το τμήμα Φυτουγειονομικού ελέγχου.

Η έκρηξη –που οφείλεται σε εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενος από τέσσερα γκαζάκια, ο οποίος τοποθετήθηκε έξω από την είσοδο του κτιρίου– προκάλεσε μικρές φθορές: μαύρισμα στην τοιχοποιία, και σπάσιμο τζαμιών στην εξωτερική θύρα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. 

Εξαιτίας της έκρηξης, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αριστοτέλους από το ύψος της Αλ. Πάντου έως τον παράδρομο της Λ. Συγγρού.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Έκρηξη έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

