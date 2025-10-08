Νέα «Μανωλάδα» - Κύκλωμα υποδούλωσης μεταναστών με 13 συλλήψεις [εικόνες+βίντεο]

Τα μέλη της ομάδας φέρονται να προχωρούσαν σε καταναγκασμό μεταναστών σε εργασία με ελάχιστες αμοιβές υπό απειλή και υπό απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης

Άλλη μια υπόθεση καταναγκαστικής εργασίας μεταναστών υπό απειλή, ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τετάρτη, μετά από συλλήψεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε καταναγκασμό μεταναστών σε εργασία με ελάχιστες αμοιβές υπό απειλή και υπό απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν 170 προσαγωγές και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμη έξι άτομα για άλλα αδικήματα. Συνελήφθη μεταξύ άλλων και μία γυναίκα πολίτις Νεπάλ, η οποία φέρεται να εντόπιζε ευάλωτα άτομα ως υποψήφια θύματα της συμμορίας.

Τα μέλη της συμμορίας φέρονται να μετακινούσαν στη Ελλάδα πολίτες άλλων χωρών -κυρίως Πακιστάν, Μπανγκαντές και Νεπάλ-, αφαιρώντας και στερώντας τους τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας τους, με σκοπό να τους εξαναγκάζουν σε δουλειά ως εργάτες γης με ελάχιστες αμοιβές. Η πρακτική αυτή συνιστά ένα σύγχρονο κύκλωμα δουλείας, με θύματα οικονομικώς και κοινωνικώς ευάλωτα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Μεσσηνία, Ηλεία, Βοιωτία και Αργολίδα. Κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητες τοξικών ουσιών, αποτυπώνοντας την έκταση της εγκληματικής δράσης. Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε: