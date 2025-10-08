Ανατριχιαστική καταγγελία: Τραυμάτισε άγρια την έγκυο σύζυγό του

Ένα άκρως σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έφερε στη δημοσιότητα την Τετάρτη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι μία 38χρονη γυναίκα, το βράδυ της Δευτέρας, μετέβη στο νοσοκομείο «Αττικόν» με αίματα στο πρόσωπό της, μετά από επίθεση με πιρούνι.
Η 38χρονη που βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, κατήγγειλε τον σύντροφό της για την άγρια επίθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ την Τετάρτη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να διασωθεί το μάτι της.
Όπως ανέφερε ο συνδικαλιστής το έμβρυο σώθηκε και η γυναίκα στο Αττικόν δίνει «μάχη» μαζί με τους γιατρούς για να μην χάσει την όρασή της, ενώ αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μαιευτική-γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου.
