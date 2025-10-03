Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.2° 18.0°
2 BF
56%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
13.6° 10.3°
4 BF
64%
Πάτρα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
16.0° 12.1°
5 BF
80%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
9°C
8.9° 8.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
77%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
72%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
7°C
7.4° 7.4°
4 BF
61%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.6° 14.6°
2 BF
84%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.8° 20.5°
4 BF
53%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.4°
2 BF
69%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
49%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
2 BF
88%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
4 BF
94%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.9° 12.9°
4 BF
82%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.2° 15.6°
1 BF
65%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.7°
3 BF
79%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.7°
3 BF
42%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.3° 14.9°
2 BF
73%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
10°C
9.7° 9.7°
2 BF
74%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
7°C
6.9° 6.9°
0 BF
76%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
όπλο, πιστόλι
ΕΛ.ΑΣ.

Με 147 πιστόλια στην κατοχή τους συνελήφθησαν 13 Τούρκοι στο Σουφλί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Βρέθηκαν επίσης 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων.

Στη σύλληψη 13 υπηκόων Τουρκίας που κατείχαν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, προχώρησαν σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ανάμεσά τους είναι επτά άνδρες και έξι γυναίκες, ενώ ο οπλισμός, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στις αποσκευές τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν εισέλθει προηγουμένως παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για την είσοδο τους στην Ελλάδα, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στις αποσκευές τους βρέθηκαν πάνω τους συνολικά 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Με 147 πιστόλια στην κατοχή τους συνελήφθησαν 13 Τούρκοι στο Σουφλί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual