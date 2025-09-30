Αθήνα, 23°C
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
diafthora

Έβγαζαν εκατοντάδες χιλιάδες μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ UPD

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn. gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.

Τα μέλη του κυκλώματος, φέρονται να δήλωναν εικονικές συναλλαγές προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ.  Έκοβαν τιμολόγια δημιουργώντας υποτιθέμενες συναλλαγές και εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ για... ανύπαρκτες συναλλαγές. 

Οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 17 άτομα, μεταξύ αυτών λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. 

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας. 

