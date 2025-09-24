Σύλληψη του πλοιάρχου και του Α' μηχανικού στο Blue Star Chios μετά το εργατικό δυστύχημα

Ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του πλοίου συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α' Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου "Blue Star Chios", μέσα στο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος ναυτικός, όταν εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου, προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, λιμενικοί από το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση.

Οι δυο ναυτικοί κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 Π.Κ. «Ανθρωποκτονία από αμέλεια» και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.