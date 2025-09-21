Βοιωτία: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξή της 

Στην Εισαγγελία Θήβας αναμένεται να οδηγηθεί μια γυναίκα 62 ετών, η οποία συνελήφθη από τις αρχές, όταν αποκαλύφθηκε πως εδώ και δύο χρόνια έκρυβε τον θάνατο της μητέρας της για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.
Η γυναίκα φέρεται να ομολόγησε την πράξη της στις Αρχές, ενώ μίλησε και για έναν συνεργό, χωρίς να τον κατονομάσει.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 91 ετών ηλικιωμένη έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2023, με την 62χρονη κόρη της που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα να προχωρά στην φρικτή απόφαση να την θάψει σε έναν λάκκο προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας, ενώ μετά τον θάνατο της μητέρας της δεν εμφανιζόταν στο χωριό.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν γνωστοί της οικογένειας παρατήρησαν ότι η 62χρονη παρουσίαζε μια άλλη γυναίκα ως τη μητέρα της και προχώρησαν σε καταγγελία, με τις έρευνες να οδηγούν στο μακάβριο εύρημα.
