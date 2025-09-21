Στον εισαγγελέα ο 50χρονος αδελφοκτόνος

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα του δράστη ο οποίος ομολόγησε πως προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδερφή του.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 50χρονος καθ' ομολογία αδελφοκτόνος μιας 59χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδερφή του, χρησιμοποιώντας μια σακούλα ως σχοινί, το μεσημέρι του Σαββάτου σε διαμέρισμα.

Στη συνέχεια ο 50χρονος φέρεται να τηλεφώνησε στην άμεση δράση, ομολογώντας το έγκλημα.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρά του, καθώς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 50χρονος ζητά νομική υποστήριξη, λέγοντας πως θα μιλήσει παρουσία δικηγόρου.