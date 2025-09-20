Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 50χρονος έπνιξε την 65χρονη αδελφή του

Ο 50χρονος φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδερφή του με τη χρήση σακούλας.

Την 65χρονη αδελφή του σκότωσε ένας 50χρονος στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος άνδρας έπνιξε την αδερφή του με τη χρήση σακούλας. Στη συνέχεια, φέρεται να κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρή την 65χρονη και συνέλαβαν τον 50χρονο αδελφό της.