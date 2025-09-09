Σύλληψη διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής στο «Ιπποκράτειο» για φακελάκι

Στη σύλληψη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο στην Αθήνα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς κατηγορείται ότι απαιτούσε «φακελάκι» από ασθενείς.
Ειδικότερα, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά που έφταναν έως και τις 5.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη φροντίδα σε ασθενείς που είχαν ήδη χειρουργηθεί και βρίσκονταν υπό την επίβλεψή του.
Το περιστατικό διερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.
