Παρτίδες με πολιτικούς, αστυνομικούς, ιερείς και δικαστές είχε η κρητική μαφία

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται καθημερινά στο φως για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται νέες συλλήψεις που θα προκύψουν από τη δεύτερη δικογραφία που έχουν στα χέρια τους οι δικαστικές αρχές.

Όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η δεύτερη δικογραφία δεν αφορά σε εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών αλλά στις άλλες εγκληματικές δραστηριότητες στις οποίες επιδιδόταν η μαφία της Κρήτης.

Καθορισμένες αρμοδιότητες, ξεχωριστοί βραχίονες και καταμερισμός εγκληματικών εργασιών από τους συλληφθέντες σε Χανιά και Ρέθυμνο ● Εμπλέκονται αστυνομικός, στρατιωτικοί αλλά πιθανώς και ιερωμένοι.



Στη δεύτερη δικογραφία, όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., συμπεριλαμβάνεται και η υπόθεση της εκβίασης ενός κληρικού. Πρόκειται για την έρευνα που επεκτάθηκε – κατά περίπτωση – σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της (η δεύτερη δικογραφία αφορά συνολικά έξι άτομα, δύο εκ των οποίων επιχειρηματίες), τα οποία δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Η σχέση της μαφίας με πολιτικούς

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ρωτήθηκε για τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αναφέρουν ότι τα μέλη της μαφίας επικαλούνταν πολιτικά πρόσωπα για να κάνουν εξυπηρετήσεις ενώ έχουν δει το φως της δημοσιότητας και ηχητικά ντοκουμέντα.

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. «αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας γνωρίζει τα πάντα ως προς τις συνομιλίες του κυκλώματος, είτε μεταξύ τους τα μέλη, είτε με τρίτα πρόσωπα. Δεν περιγράφεται στην δικογραφία, τη δική μας τουλάχιστον, κάποια ευθύνη για κάποιο πρόσωπο όπως αυτά που μου αναφέρετε. Δεν γνωρίζουμε βέβαια στη συνέχεια από την έρευνα του ανακριτή τι μπορεί να προκύψει. Το θέμα είναι ότι επικαλούνταν διάφορα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα κάποιον δήμαρχο της Κρήτης, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καμία απολύτως εμπλοκή. Οπότε θα πρέπει να γίνει με πολλή μεγάλη προσοχή μία έρευνα από εδώ και πέρα για να δούμε αν τελικά κάποιοι εμπλέκονται».

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Στους διαλόγους αποκαλύπτεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλούσαν τις ναρκωτικές ουσίες με διάφορα ψευδώνυμα, όπως «κλειδιά», «παπούτσια» ή ακόμα και «βαράκια», ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Η ΕΡΤ δημοσιεύει τις συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά που αλίευσαν αστυνομικά στελέχη.

Είναι εντυπωσιακό το ότι σε πολλές συνομιλίες μιλούν ξεκάθαρα για εμπόριο ναρκωτικών, γεγονός που δείχνει πολύ ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας, διαπροσωπικές σχέσεις και καθεστώς ασυλίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Διάλογος 1

Νο 104: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

Β.Σ.: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μ…, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε, μόνο κόκα ε, πες μου ρε φίλε.

Διάλογος 2

Β.Σ.: Εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρίες και μου λένε κύριε Σ…, λέω παιδιά εγώ είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά… αλλά οικονομάω φίλε τα έχω όλα μαύρα.

Διάλογος 3

Α.Κ.: Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια; (σσ. ναρκωτικά)

Ψ.Θ.: Όχι γιατί;

Α.Κ.: Σα να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.

Διάλογος 4

Α: Έχουμε πρόβλημα… όχι δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας (σσ. ναρκωτικά) είμαστε εντάξει, μόνο μας πήραν δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά.

Στρατηγός: Μμμμ και τι κάνεις δε θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα;

Α.: Έχω κάνει μπρε φίλε απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε τα πλακάκια εγώ δε μπορώ να κολλώ.

Διάλογος 5

(Τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το νομιμοποιούσαν εντάσσοντάς τα στην νόμιμη οικονομία καθώς οι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω IRIS ή ακόμα και μέσω τραπέζης).

Ψ.Θ.: Άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά». Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150ευρώ εντάξει;

Α: Μπράβο στην εθνική ε;

Ψ. Θ.: Εθνική θες;

Α.: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα.

Ψ.Θ.: Ωραία στείλε μου της Εθνικής το iban.

Διάλογος 6

(Ωστόσο επέλεγαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας, ώστε να αποφύγουν προβλήματα σε τυχόν ελέγχους).

Μ.Φ.: Σου στέλνω τα 100 στην κάρτα της Ά… τα άλλα 100, τα υπόλοιπα θα στα δώσω μετρητά.

Ψ. Θ.: Μη λες τίποτα από δω, τα λέμε φιλιά.

Διάλογος 7

(Ο βασικός «αγγελιοφόρος», ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ στο κέντρο των Χανιών, ακόμα και σε συνομιλία με την μητέρα του δεν έδειχνε καμία μεταμέλεια).

Β.Σ.: Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας… να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι, ωραία!

ΜΗΤΕΡΑ Β.Σ.: Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο.

Β. Σ.: Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω ότι καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.

Ο εκβιασμός αρχιμανδρίτη και τα ιερά λείψανα

Σύμφωνα με το cretapost.gr στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται και δεύτερη δικογραφία για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής.

Συνολικά έξι άτομα εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία που έχει σταλεί στη Δικαιοσύνη. Εκβιασμός γινόταν από δύο άτομα της πρώτης δικογραφίας ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που επηρέαζε μέχρι και στην τοποθέτηση συγκεκριμένου προκαθήμενου στη Μητρόπολη.

Τα κτήματα είχαν πωληθεί σε ξένους επενδυτές και ο εκβιασμός συνεχιζόταν και σε αυτούς από τα μέλη του κυκλώματος.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, είναι και ένας αρχιμανδρίτης, τον οποίο αρχικά φαίνεται να εκβίαζαν, στη συνέχεια ωστόσο κατάφεραν να τον στρατολογήσουν.

Μάλιστα εμπλέκεται και σε υπόθεση ξυλοδαρμού ατόμου, καθ΄ υπόδειξή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας διάλογος του αρχιμανδρίτη, όπου μέλη της οργάνωσης του ζητούν να τους φέρει κάποια ιερά λείψανα, ώστε να κάνουν περιφορά και να αποκομίσουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος.

Φέρονται μάλιστα να τον ρωτάνε Δεν πιστεύουμε τα λείψανα να είναι ψεύτικα και αυτός να τους απαντάει: «Είναι γνήσια. Τα έχω φέρει από την Κύπρο».

Ο «Πατομπούκαλος» και η βόμβα στο σπίτι αστυνομικού

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σημαντικά στοιχεία στην εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της. Το πρόσωπο αυτό κατονόμασε ένα μέλος της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Πάντα με το ίδιο πρόσωπο, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφίες των όπλων αλλά και αναλυτικά τις τιμές. Όσο για τις πληρωμές, αυτές ήταν ηλεκτρονικές προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντάλλασσαν βίντεο με πυροβολισμούς. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία άτομο πυροβολεί στον αέρα με πιστόλι και Καλάσνικοφ, λένε οι ίδιες πληροφορίες.

Στο φωτογραφικό υλικό φαίνονται τοποθετημένα πυροβόλα όπλα πιστόλια, πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ και πλήθος πολεμικών φυσιγγίων πάνω σε καρότσα αγροτικού οχήματος.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των κατασχεμένων τηλεφωνικών συσκευών τα μέλη της οργάνωσης φωτογράφιζαν οπλισμό και πυρομαχικά τα οποία προμήθευαν σε ενδιαφερόμενους πελάτες.

Για το παράνομο εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές, για τη μεταξύ τους επικοινωνία, όπως και για την επικοινωνία με υποψήφιους αγοραστές.