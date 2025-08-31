Διαρκείς αποκαλύψεις στο κύκλωμα των ενστόλων στην Κρήτη

Σοκ εξακολουθούν να προκαλούν οι αποκαλύψεις σχετικά με το μεγάλο εγκληματικό κύκλωμα που εξιχνιάστηκε στην Κρήτη και το οποίο φέρεται να στελεχωνόταν κυρίως από ένστολους, στελέχη σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα η μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, έχουν γίνει 48 συλλήψεις από τους αστυνομικούς της Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων για κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα, ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε υποθέσεις εκβιασμών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι κι ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και δυο στρατιωτικοί, ο ένας του πολεμικού ναυτικού και ο άλλος της πολεμικής αεροπορίας.

Ανάμεσα στα όσα έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί στους χώρους τους, περιλαμβάνονται ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, των οποίων τα ακριβή μεγέθη δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πολεμικά τυφέκια, πιστόλια και οχήματα.

Τα τυχαία γεγονότα που οδήγησαν σταδιακά στην εξάρθρωση

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες το «κουβάρι» της εγκληματικής συμμορίας άρχισε να ξετυλίγεται εν κρυπτώ πριν από ένα χρόνο. Συγκεκριμένα αρχές του 2024, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε μπει σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά και εξερράγη. Τότε οι συνάδελφοί του άρχισαν να ξεσκονίζουν το ιστορικό των συλλήψεών τις οποίες είχε πραγματοποιήσει, για να δουν εάν υπήρχε κάποιο άτομο που θα μπορούσε να είχε προβεί σε εκδικητικό χτύπημα. Οδηγήθηκαν σε κακοποιό ο οποίος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών και εξέτιε ποινή. Ωστόσο, από τις επανασυνδέσεις του, βρέθηκαν ενώπιον της αποκάλυψης της νέας αυτής εγκληματικής οργάνωσης. Την οποία ένα χρόνο μετά, κατάφεραν οι αστυνομικοί να εξαρθρώσουν, και πλέον να συλλάβουν πολλά μέλη της.

Επιπλέον με αφορμή ένα θανατηφόρο τροχαίο που είχε γίνει στις αρχές Ιανουαρίου του 2025 με θύμα έναν 22χρονο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε μιλήσει για αλλαγές, στο πλαίσιο των οποίων «ξηλώθηκε» η αστυνομική διεύθυνση Χανίων. Τότε ανέλαβαν ένας νέος ταξίαρχος που ήρθε από την Αθήνα, μαζί με το νέο διοικητή της Ασφάλειας Χανίων, οι οποίοι σύντομα αφού ανέλαβαν καθήκοντα, έβαλαν στο «μικροσκόπιο» κακοποιούς που είχαν συλληφθεί τη περίοδο εκείνη. Οι πληροφορίες που απέσπασαν, τους οδήγησαν τελικά στην εξάρθρωση της ευρύτερης σπείρας, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.