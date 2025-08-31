Αθήνα, 32°C
Κυριακή, 31 Αυγούστου, 2025
Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη - Τουλάχιστον 48 συλλήψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αστυνομικός και δύο στρατιωτικοί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 48 συλλήψεις ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αστυνομικός καθώς και δύο στρατιωτικοί.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εγκλημάτων Χανιών με τη συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου και της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ μετά το τέλος της επιχείρησης.

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη - Τουλάχιστον 48 συλλήψεις

