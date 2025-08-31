Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη - Τουλάχιστον 48 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 48 συλλήψεις ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αστυνομικός καθώς και δύο στρατιωτικοί.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εγκλημάτων Χανιών με τη συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου και της ΕΚΑΜ Κρήτης.
Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ μετά το τέλος της επιχείρησης.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας