Το νέο τραγούδι από τις Σκιαδαρέσες (για τη γιαγιά τους, όπως γράφουν οι ίδιες στο κανάλι τους στο YouTube) μοιάζει τόσο «εύθραυστο» και «ευάλωτο» -απαλό, τρυφερό, ευαίσθητο, συγκινητικό, μελαγχολικό- που φοβάσαι μήπως «σπάσει».



Και μπορεί στο κομμάτι τους ν' απευθύνονται στη θάλασσα και να μιλάνε γι' αυτήν, όμως το πολύ γλυκό και χαριτωμένο βίντεο που επέλεξαν να το συνοδεύει τις δείχνει μέσα σ' ένα καταχιονισμένο τοπίο σε πολύ μικρή ηλικία ν' απολαμβάνουν τα παιχνίδια με το χιόνι, με τη μαμά Μπέσσυ Μάλφα και τον μπαμπά Γεράσιμο Σκιαδαρέση να τις βιντεοσκοπούν και να τις φωτογραφίζουν.