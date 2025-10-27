In The Dark

Το soundtrack για τη 2η σεζόν της ρομαντικής κωμωδίας του Netflix, «Nobody Wants This» / «Κανείς δεν το θέλει» στην οποία πρωταγωνιστούν οι Kristen Bell, Adam Brody και Justine Lupe, περιλαμβάνει 19 νέα τραγούδια καλλιτεχνών όπως οι Selena Gomez, Chris Stapleton, Role Model, Kacey Musgraves, Finneas κ.ά.

Το νέο τραγούδι της Selena Gomez, που συνέγραψαν οι Andrew Watt, Louis Bell, Ali Tamposi, Justin Tranter, Henry Russell Walter και η ίδια, μιλάει για την άνευ όρων αγάπη σε μια ταραγμένη ψυχή που χρειάζεται παρηγοριά και είναι το πρώτο νέο υλικό της μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «I Said I Love You First».