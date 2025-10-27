In The Dark

Το soundtrack για τη 2η σεζόν της ρομαντικής κωμωδίας του Netflix, «Nobody Wants This» / «Κανείς δεν το θέλει» στην οποία πρωταγωνιστούν οι Kristen Bell, Adam Brody και Justine Lupe, περιλαμβάνει 19 νέα τραγούδια καλλιτεχνών όπως οι Selena Gomez, Chris Stapleton, Role Model, Kacey Musgraves, Finneas κ.ά.
Το νέο τραγούδι της Selena Gomez, που συνέγραψαν οι Andrew Watt, Louis Bell, Ali Tamposi, Justin Tranter, Henry Russell Walter και η ίδια, μιλάει για την άνευ όρων αγάπη σε μια ταραγμένη ψυχή που χρειάζεται παρηγοριά και είναι το πρώτο νέο υλικό της μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «I Said I Love You First».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
