Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Τραγούδι ημέρας

Μια θεραπεία

Από το πολύ καλό νέο άλμπουμ των Turboflow3000, «Bassokatarah / Deep Square Anthems», ακούμε ένα από τα καλύτερα κομμάτια του, αυτό στο οποίο συμπράττουν με την Xanthì.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Το δεύτερο άλμπουμ των Turboflow3000, «Bassokatarah / Deep Square Anthems» είναι ένα  mixtape, την παραγωγή του οποίου υπογράφουν οι Deezy και Primal, που επιχειρεί να ενώσει την ελληνική underground σκηνή και γι' αυτό φιλοξενεί συνεργασίες με τους Libys, P.I.E.V., Γιάννη Αράπη, Θανάση Αλεξανδρή, Καλλιόπη Μητροπούλου, Vassilina, Pan Pan, Ledeloue, OYTEKAN, Xanthì, Sci-Fi River, 0-100 Seirene.

Ένα πολύ καλό άλμπουμ στο οποίο οι Turboflow3000 ακολουθούν πιο σκοτεινές και πειραματικές κατευθύνσεις με τραγούδια σε έντονους χορευτικούς ρυθμούς που κινούνται σε bass music, pop, rap, electro μονοπάτια. Από αυτή τη δουλειά, για την οποία θα διαβάσετε περισσότερα αύριο Σάββατο στις «Νησίδες», ακούμε ένα από τα κομμάτια που ξεχώρισα, αυτό στο οποίο συμπράττουν με την Xanthì.

