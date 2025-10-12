Αθήνα, 19°C
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025
Diane Keaton

Seems Like Old Times

Η σπουδαία Diane Keaton έφυγε από τη ζωή και εμείς την αποχαιρετάμε μ' ένα τραγούδι που ερμήνευσε στην εμβληματική ταινία «Annie Hall».
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Μόλις πληροφορήθηκα τον θάνατο της Diane Keaton χθες βράδυ ένιωσα ότι έχασα έναν δικό μου άνθρωπο. Τη λάτρευα, έβλεπα ακόμα και κάποιες ανάξιου λόγου ταινίες μόνο και μόνο γιατί έπαιζε σε αυτές, αφού το σπινθηροβόλο βλέμμα της και το απίστευτα φωτεινό χαμόγελό της μου έφτιαχναν αμέσως τη διάθεση. Απαράμιλλα, δε, η κομψότητα και το στιλ της – η επιτομή του στιλ-statement.

Την αποχαιρετάω με το τραγούδι «Seems Like Old Times» των Carmen Lombardo - John Jacob Loeb που ερμήνευσε στην εμβληματική ταινία του Woody Allen, «Annie Hall» («Νευρικός Εραστής», 1977), για τον ρόλο της στην οποία κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

 

