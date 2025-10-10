Do It For Love

Το νέο τραγούδι του Jack Savoretti είναι μια βαθιά συναισθηματική μπαλάντα που συνδημιούργησε με τον φίλο του Miles Kane, αντλώντας έμπνευση από ένα παλιό τηλεοπτικό στιγμιότυπο στο oποίο ο Julio Iglesias και o Charles Aznavour ερμήνευαν το «Com'è triste Venezia». «Είχαμε μόλις φύγει από μια απονομή βραβείων φορώντας κοστούμια» θυμάται ο Savoretti. «Και σκεφτήκαμε ότι πρέπει να γράψουμε κι εμείς ένα τραγούδι σαν αυτό». Λίγους μήνες αργότερα γεννήθηκε μια ερωτική μπαλάντα «βουτηγμένη» σε μεταμεσονύκτια ατμόσφαιρα και jazz noir μελωδίες.

Το πραγματικό της νόημα, ωστόσο, αποκαλύφθηκε στον ίδιο τον Savoretti μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ηχογράφηση σε μια συναυλία του στην Ανατολική Ευρώπη: «Αυτό το τραγούδι είναι η εξήγησή μου στο κοινό γιατί βρισκόμαστε στη σκηνή. Από τη στιγμή που ξεκίνησε το πιάνο και τραγούδησα τον πρώτο στίχο –"lost myself in a wishing well / wish that I had someone to tell / all these things I've done / I did them for love"– κατάλαβα. Είναι ένας ύμνος για όσους συνεχίζουν, για όσους δεν δέχονται το "όχι" ως απάντηση. Μπορείς να προσπαθήσεις να εξηγήσεις γιατί γράφουμε και ερμηνεύουμε τραγούδια, αλλά στην ουσία είναι απλό: το κάνουμε από αγάπη. Αυτή είναι πάντα η αφετηρία μας».





