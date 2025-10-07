Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.5° 16.7°
4 BF
66%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.8° 13.2°
6 BF
56%
Πάτρα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.5° 15.0°
3 BF
70%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
47%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.9° 12.9°
2 BF
88%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
56%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
9°C
9.4° 9.4°
4 BF
57%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
70%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
24.1° 20.5°
2 BF
64%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.2° 16.9°
3 BF
91%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
77%
Σκόπελος
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
17°C
16.7° 16.7°
3 BF
63%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
5 BF
59%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
3 BF
58%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.0° 14.5°
3 BF
58%
Ρόδος
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
23°C
22.7° 21.8°
2 BF
87%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
16.1° 14.8°
3 BF
82%
Καβάλα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
12.3° 11.6°
2 BF
90%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
14°C
14.2° 14.2°
3 BF
67%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
56%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 07 Οκτωβρίου, 2025
Γαλάνη

Θα σ' αγαπώ (cover)

Η Δήμητρα Γαλάνη το ερμηνεύει ξανά για τη νέα σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά».
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
efsyn.gr

Σαράντα πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία ενός τραγουδιού σύμβολο για τον έρωτα και την αμέριστη αφοσίωση, η Δήμητρα Γαλάνη ερμηνεύει ξανά το αισθαντικό αυτό κομμάτι σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Γιάννη Καλαμίτση που περιλαμβανόταν στον δίσκο των Χατζηνάσιου - Γαλάνη, «Εικόνες».

Τώρα η επανεκτέλεσή του, σε παραγωγή του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου, ντύνει μουσικά τους τίτλους της νέας δραματικής σειράς του Alpha, «Να με λες μαμά», που πραγματεύεται ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα, αυτό της παιδικής κακοποίησης.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual