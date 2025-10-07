Θα σ' αγαπώ (cover)

Σαράντα πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία ενός τραγουδιού σύμβολο για τον έρωτα και την αμέριστη αφοσίωση, η Δήμητρα Γαλάνη ερμηνεύει ξανά το αισθαντικό αυτό κομμάτι σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Γιάννη Καλαμίτση που περιλαμβανόταν στον δίσκο των Χατζηνάσιου - Γαλάνη, «Εικόνες».



Τώρα η επανεκτέλεσή του, σε παραγωγή του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου, ντύνει μουσικά τους τίτλους της νέας δραματικής σειράς του Alpha, «Να με λες μαμά», που πραγματεύεται ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα, αυτό της παιδικής κακοποίησης.