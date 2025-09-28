Δεκαπέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της μεγάλης επιτυχίας του «Πάστα Φλώρα» ο Monsieur Minimal την «πειράζει» και της δίνει μια δεύτερη ζωή, «λαϊκή» αυτή τη φορά, βρίσκοντας στο πρόσωπο της Nεφέλης Φασούλη την ιδανική ερμηνεύτρια.
Μια νέα εκδοχή, εξίσου ωραία με το «πρωτότυπο», που κλείνει το μάτι στην αισθητική του ήχου των λαϊκών μαγαζιών του '70, στα οποία ηλεκτρικές κιθάρες και μπουζούκια λούζονταν από τα έντονα φώτα της πίστας και χάνονταν μέσα σε σύννεφα καπνού. Βασικό ρόλο σε όλο αυτό έχει το μπουζούκι του Χρήστου Σκόνδρα, που δίνει στο τραγούδι μια neo-folk alternative χροιά.
Το «Σπάστα Φλώρα» αποτελεί μέρος του επικείμενου concept άλμπουμ του Monsieur Minimal, το οποίο θα περιλαμβάνει παλιότερα τραγούδια του ερμηνευμένα από αγαπημένες του τραγουδίστριες.
Σπάστα Φλώρα
Δεκαπέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της μεγάλης επιτυχίας του «Πάστα Φλώρα» ο Monsieur Minimal την «πειράζει» και της δίνει μια δεύτερη ζωή, «λαϊκή» αυτή τη φορά, βρίσκοντας στο πρόσωπο της Nεφέλης Φασούλη την ιδανική ερμηνεύτρια.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας