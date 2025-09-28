Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.1° 19.3°
3 BF
57%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.9° 17.7°
2 BF
53%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.0° 18.8°
4 BF
84%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.3° 14.3°
1 BF
81%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
52%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
90%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
82%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
1 BF
88%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
23.3° 21.8°
3 BF
64%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.9° 18.8°
2 BF
54%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
5 BF
64%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.7° 19.7°
3 BF
64%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
4 BF
88%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
88%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 16.7°
1 BF
73%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.8°
4 BF
73%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.8° 20.8°
0 BF
45%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.3°
3 BF
56%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.4° 16.4°
3 BF
96%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.5° 13.5°
2 BF
91%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 2025
Σπάστα Φλώρα

Σπάστα Φλώρα

Δεκαπέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία τής «Πάστα Φλώρα» ο Monsieur Minimal τής δίνει μια δεύτερη ζωή, «λαϊκή» αυτή τη φορά.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Δεκαπέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της μεγάλης επιτυχίας του «Πάστα Φλώρα» ο Monsieur Minimal την «πειράζει» και της δίνει μια δεύτερη ζωή, «λαϊκή» αυτή τη φορά, βρίσκοντας στο πρόσωπο της Nεφέλης Φασούλη την ιδανική ερμηνεύτρια.

Μια νέα εκδοχή, εξίσου ωραία με το «πρωτότυπο», που κλείνει το μάτι στην αισθητική του ήχου των λαϊκών μαγαζιών του '70, στα οποία ηλεκτρικές κιθάρες και μπουζούκια λούζονταν από τα έντονα φώτα της πίστας και χάνονταν μέσα σε σύννεφα καπνού. Βασικό ρόλο σε όλο αυτό έχει το μπουζούκι του Χρήστου Σκόνδρα, που δίνει στο τραγούδι μια neo-folk alternative χροιά.

Το «Σπάστα Φλώρα» αποτελεί μέρος του επικείμενου concept άλμπουμ του Monsieur Minimal, το οποίο θα περιλαμβάνει παλιότερα τραγούδια του ερμηνευμένα από αγαπημένες του τραγουδίστριες.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual