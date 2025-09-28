Δεκαπέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της μεγάλης επιτυχίας του «Πάστα Φλώρα» ο Monsieur Minimal την «πειράζει» και της δίνει μια δεύτερη ζωή, «λαϊκή» αυτή τη φορά, βρίσκοντας στο πρόσωπο της Nεφέλης Φασούλη την ιδανική ερμηνεύτρια.



Μια νέα εκδοχή, εξίσου ωραία με το «πρωτότυπο», που κλείνει το μάτι στην αισθητική του ήχου των λαϊκών μαγαζιών του '70, στα οποία ηλεκτρικές κιθάρες και μπουζούκια λούζονταν από τα έντονα φώτα της πίστας και χάνονταν μέσα σε σύννεφα καπνού. Βασικό ρόλο σε όλο αυτό έχει το μπουζούκι του Χρήστου Σκόνδρα, που δίνει στο τραγούδι μια neo-folk alternative χροιά.



Το «Σπάστα Φλώρα» αποτελεί μέρος του επικείμενου concept άλμπουμ του Monsieur Minimal, το οποίο θα περιλαμβάνει παλιότερα τραγούδια του ερμηνευμένα από αγαπημένες του τραγουδίστριες.