Last Dinner Party, τα κορίτσια από τη Βρετανία σε ένα δεύτερο εξαιρετικό album

Δεύτερος εξαιρετικός δίσκος για το πενταμελές κοριτσίστικο συγκρότημα από τη Μεγάλη Βρετανία τις Last Dinner Party, μια σπουδαία επιστροφή στη δισκογραφία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας για τους Other Lives, το νέο άλμπουμ της Lia Hide και η επιστροφή των Skelters με νέα σύνθεση.

THE LAST DINNER PARTY

FROM THE PYRE

Island Records

★★★☆☆

Ο δεύτερος δίσκος για ένα συγκρότημα είναι ανέκαθεν ο δύσκολος. Διότι έχει προηγηθεί το ντεμπούτο με όλες τις καλές ιδέες μαζεμένες και πρέπει μετά να «γεννηθεί» νέο υλικό που θα στέκεται στο ύψος του πρώτου, ώστε να μην απογοητευτούν οι φαν (και όχι μόνο). Το «From The Pyre» λοιπόν είναι ο δύσκολος δεύτερος δίσκος για τις Last Dinner Party. Το περσινό τους άλμπουμ, το καταπληκτικό «Prelude To Ecstasy», αποτέλεσε για μένα τον καλύτερο δίσκο για το 2024, τόσο πολύ με συνεπήρε. Το επίσης κιθαριστικό «From The Pyre» δεν είναι τόσο υψηλού επιπέδου όσο το προηγούμενό τους, αλλά είναι επίσης εξαιρετικό. Απλώς χάνουμε λίγο την έκπληξη της πρώτης τους εμφάνισης, οπότε και δεν απογειώνεσαι. Ομως μιλάμε κι εδώ για ένα από τα άλμπουμ της φετινής χρονιάς, «λίγο πιο σκοτεινό, πιο ωμό και πιο γήινο» όπως σημειώνουν και οι ίδιες. Από αυτό το περίφημο γκρουπ που μας έρχεται από το Λονδίνο και αποτελείται μόνο από κορίτσια.

Είναι indie pop βασικά, αλλά είναι και glam σε κάποιες στιγμές. Οπως στο «The Scythe» που βγάζουν όγκο θυμίζοντας λίγο τη Florence – σας το λέω αυτό το τελευταίο, την ομοιότητα, μόνο και μόνο για να πάρετε μια πρώτη γεύση. Εμένα μου άρεσε πολύ και το εναρκτήριο «Agnus Dei» με τις υφέσεις του και τα ανεβάσματά του, με τον λυρισμό του αλλά και τις σκληρές αφηγήσεις του. Τα κορίτσια πέρασαν με απόλυτη επιτυχία τον σκόπελο του δεύτερου άλμπουμ δικαιολογώντας πλήρως τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν κατευθείαν με το ντεμπούτο τους.

OTHER LIVES

VOLUME V

Play It Again Sam

★★★★☆

Μια σπουδαία επιστροφή στη δισκογραφία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας. Οι Αμερικανοί indie rockers από την Οκλαχόμα κυκλοφόρησαν το πέμπτο άλμπουμ τους και μας παίρνουν την ανάσα. Ενας αριστουργηματικός δίσκος με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, υποδειγματική διαχείριση στις ενορχηστρώσεις και πάρα πολύ συναίσθημα. Οι Other Lives επενδύουν στις πιο Americana καταβολές τους και επιβάλλουν ένα μυστικιστικό και σχεδόν εκκλησιαστικό ύφος στον ακροατή. Εξάλλου οι ίδιοι χαρακτηρίζουν την κυκλοφορία ως την έναρξη της «δεύτερης περιόδου» για το συγκρότημα και μπαίνουν δυνατά στη νέα εποχή τους, χωρίς να απορρίπτουν τον προηγούμενο ήχο τους. Δεν μπορούμε να μη σταθούμε ιδιαίτερα στο εκπληκτικό «What’s It Gonna Take», το τρίτο και πιο αγαπημένο τραγούδι του δίσκου.

LIA HIDE

ARISTOPHOBIA NERVOSA

★★★☆☆

Στο νέο άλμπουμ της Lia Hide -το πρώτο της εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα- η avant garde διάθεση είναι εμφανής, καθώς η jazz συναντάει την trip hop, η electro pop το dark wave, η κινηματογραφική μουσική την post και η ποίηση τη λυρική τραγουδοποιία. Δέκα απαιτητικά κομμάτια που αναδεικνύονται μέσα από ευφάνταστες ενορχηστρώσεις, όπως όταν το spoken word παντρεύεται με τραγουδιστικά soulful και fusion jazz «ακροβατικά». Ξεχωρίζουν τα «Nθύμιον» (post rock ορχηστρικό), «Το περαμύθι» («χατζιδακίζον» βαλσάκι), «Αρρωστία» (τραγική ερωτική μπαλάντα με Bjork επιρροές), «Η Αλίκη στη Χώρα των Τραυμάτων».

THE SKELTERS

CON MAN’S CHRONICLES

Sleaszy Rider Records

★★★☆☆

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την τελευταία δουλειά τους οι The Skelters επιστρέφουν με νέα σύνθεση και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δημιουργικό όραμα. Το concept άλμπουμ τους «Con Man’s Chronicles», που σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή για το θεσσαλονικιώτικο συγκρότημα, εξερευνά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τις ψευδαισθήσεις, τον εγωκεντρισμό και τον αγώνα για επιβίωση. Μουσικά εισχωρούν σε φρέσκο έδαφος και προτείνουν έναν τολμηρό νέο ήχο, παραμένοντας όμως πιστοί στο τρίπτυχο-σήμα κατατεθέν τους: ροκ με καρδιά, ειλικρίνεια και ασταμάτητη ενέργεια.