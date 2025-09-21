Δισκοκριτική: Maruja, Deftones, Big Thief, Gwenifer Raymond

MARUJA

PAIN TO POWER

Music For Nations

★ ★ ★ ☆ ☆

Το ντεμπούτο album της μπάντας από το Μάντσεστερ συγκαταλέγεται στις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της χρονιάς. Ο λόγος είναι πως οι Maruja αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια ένα από τα «κρυφά διαμάντια» του indie / post ήχου, έφτιαξαν το όνομά τους μέσω καταπληκτικών live και δημιούργησαν μεγάλη προσμονή σε όσους τους παρακολουθούμε από την αρχή τους.

Ισως αυτός ο «βομβαρδισμός» με εξαιρετικά EPs (έξι τον αριθμό μέσα σε εννέα χρόνια) να δημιούργησε πολύ μεγάλες προσδοκίες, τις οποίες δεν δικαιώνουν απόλυτα στην πρώτη τους δουλειά, ίσως, όμως και να κούρασε. Το «Knocknarea» του 2023, εξάλλου, ήταν τόσο συγκλονιστικό που έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη.

Μην παρεξηγηθούμε, το «Pain To Power» είναι ένας πάρα πολύ καλός δίσκος για να συστηθούν οι Maruja στη «μεγάλη σκηνή» μέσω μιας σημαντικής δισκογραφικής, όμως δεν πάει παραπέρα τον ήχο που αυτοί έφτιαξαν κι εμείς λατρέψαμε.

Οι Βρετανοί το έψαξαν πολύ ηχητικά τα προηγούμενα χρόνια κι έφτιαξαν ένα μείγμα indie, jazz, hardcore,post, hip hop και spoken word, όσο… σιδηρόδρομος και να ήταν η προηγούμενη φράση.

Ο συναισθηματισμός που αποπνέουν τα τραγούδια τους ξεχειλίζει στα οκτώ τραγούδια του δίσκου, οι συνθέσεις δείχνουν να βασίζονται, ως συνήθως, σε έναν ατέρμονο πειραματισμό κι όμως στο τέλος κάθε ακρόασης μας δημιουργείται η αίσθηση πως αντί για οκτώ, ακούσαμε ένα τεράστιο σε διάρκεια τραγούδι.

Τα μουσικά τους ξεσπάσματα είναι ικανά να σε παρασύρουν, ενώ το σαξόφωνο του Joe Carroll είναι αυτό που δίνει τον τόνο και προσφέρει το κάτι ξεχωριστό.

Μια πολύ καλή κυκλοφορία που μας αφήνει, όμως, με ένα «αλλά».

DEFTONES

PRIVATE MUSIC

Reprise / Warner

★ ★ ★ ☆ ☆

Η μπαντάρα των 90’s φτάνει, πλέον, στη δέκατη studio κυκλοφορία της και επιβεβαιώνει αυτό που βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι οι Deftones ποτέ δεν θέλησαν να μείνουν στις «δάφνες» της hardcore/new metal κυριαρχίας τους και να «χαθούν στο ηλιοβασίλεμα» όπως συνέβη με πολλά σχήματα της γενιάς τους. Εδώ έχουμε μια επιστροφή στη φόρμα για τον Chino Moreno και την παρέα του, με την καλύτερη κυκλοφορία τους εδώ και χρόνια. Τα πιο σύγχρονα στοιχεία δένουν αρμονικά με το πατενταρισμένο στιλ των heavy riffs και τα ξεχωριστά vocals του ηγέτη τους.

Μολονότι δεν περιμένουμε από τους Deftones 2025 να κάνουν κάποια μουσική επανάσταση, ωστόσο, απολαμβάνουμε κάθε λεπτό του συγκεκριμένου δίσκου.

BIG THIEF

DOUBLE INFINITY

4AD

★ ★ ★ ★ ☆

Οι Αμερικανοί επιστρέφουν στα τρίο, αυτή τη φορά με ένα αιθέριο album, γεμάτο μελωδίες και αρκετά αισιόδοξη οπτική. Με αρκετούς guest μουσικούς οι Big Thief πετυχαίνουν μια μουσική αναζωογόνηση μέσα από γεμάτες συνθέσεις που σέβονται τη σημαντική μέχρι τώρα πορεία της μπάντας. Στη θέση του οδηγού, βέβαια, βρίσκεται η εξαιρετικά ταλαντούχα Adrianne Lenker, βασική τραγουδίστρια, κιθαρίστρια και συνθέτρια του γκρουπ, η οποία αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι αποτελεί μια από τις κορυφαίες εκπροσώπους μουσικών της γενιάς της.

GWENIFER RAYMOND

LAST NIGHT I HEARD THE DOG STAR BARK

We are Busy Bodies

★ ★ ★ ☆ ☆

Ενα εξαιρετικό instrumental ταξίδι μέσα σε τοπία, σκοτεινά μονοπάτια και αποκρυφιστικές μελωδίες μάς επιφυλάσσει η νεαρή Ουαλή με έδρα το Μπράιτον της Αγγλίας. Η Gwenifer Raymond είναι πραγματική βιρτουόζα στις κιθάρες και σε αυτόν τον δίσκο το αποδεικνύει για ακόμη μια φορά, επεκτείνοντας τη δική της εκδοχή της folk με πολλά blues στοιχεία, ενώ ξεχωρίζουν οι στιγμές που χρησιμοποιεί το slide με μοναδικό τρόπο. Ακούστε πρώτα το καθηλωτικό ομώνυμο τραγούδι που έχει και μια ισχυρή δόση από Ry Cooder και θα καταλάβετε.