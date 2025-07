Δέκα πράγματα από τη συναυλία των Kneecap στη Μαλακάσα (και όχι μόνο)

Τι πραγματικά ζήσαμε την Κυριακή στη Μαλακάσα και το Rockwave Festival.

1) Οι Kneecap αποτελούν αυτό το διάστημα ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα ονόματα στην Ευρώπη. Όχι για τη μουσική τους όμως, αλλά για πολιτικούς λόγους.

2) Είναι από τη Βόρεια Ιρλανδία και τραγουδούν στη γλώσσα τους, κράζοντας την Αγγλική κυβέρνηση. Επίσης παίρνουν συνεχώς θέση υπέρ της Παλαιστίνης και εναντίον του Ισραήλ. Οπότε, καταλαβαίνετε...

3) Η αγγλική κυβέρνηση τους «κυνηγάει», όπως επίσης και η αγγλική δικαιοσύνη. Αποτέλεσμα, πολλές συναυλίες τους στη Μεγάλη Βρετανία να ακυρώνονται. Έπαιξαν και στο φημισμένο Glastonbury, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό φεστιβάλ - οι προσπάθειες της αγγλικής κυβέρνησης να τους πετάξει έξω και από εκεί έπεσαν στο κενό, αφού οι διοργανωτές του φεστιβάλ αρνήθηκαν. Ήταν όμως το μόνο όνομα που το BBC, το οποίο μετέδιδε ζωντανά το φεστιβάλ, έκοψε από τη μετάδοση και δεν το έδειξε καν.

4) Ήταν μεγάλο πράγμα λοιπόν που οι Kneecap έρχονταν στην Ελλάδα για συναυλία. Και εννοείται πως η παρουσία όλων μας εκεί έμοιαζε σαν statement. Υπέρ της Παλαιστίνης. Γι' αυτό και υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά που ήρθαν για να φωνάξουν «λευτεριά στην Παλαιστίνη». Άλλωστε είμαστε σε ένα καλοκαίρι που στις περισσότερες συναυλίες επικρατεί η Παλαιστίνη.

5) Mo Chara, Móglaí Bap και DJ Próvaí, αυτοί είναι οι τρεις Kneecap , οι δύο πρώτοι είναι οι τραγουδιστές (όχι απαραιτήτως ράπερ) και ο τρίτος είναι DJ. Ένα ασυναγώνιστο τρίο που τα σπάει.

6) Το ωραίο της υπόθεσης είναι που πήγαμε στη συναυλία τους έχοντας περισσότερο τα πολιτικά στο μυαλό μας αλλά φύγαμε έχοντας πια τα μουσικά. Διότι, το live ήταν άπαιχτο, ζήσαμε ένα μεγάλο μουσικό γεγονός. Η Μαλακάσα μετατράπηκε σε club, με όλους να χορεύουν.

7) Στις 20:45 βγήκαν οι Kneecap και έπαιξαν για μία ώρα κι ένα τέταρτο, μπροστά σε 6-7 χιλιάδες κόσμο. Χιπ χοπ και electro ήχος, μουσική αλλά και πολιτικές πρόζες. Εννοείται πως ανέμιζαν 10άδες παλαιστινιακές σημαίες σε όλο τον χώρο.

8) Στα μουσικά highlights της βραδιάς, το σούπερ Your Sniffer Dogs Are Shite, η dance καταιγίδα του Fine Art, το Get Your Brits Out με ειρωνικά για τους Βρετανούς γραφικά, η μεγάλη τους επιτυχία H.O.O.D και, τελευταίο κομμάτι, το THE RECAP που τα σαρώνει όλα. Mo Chara και Móglaí Bap όργωσαν τη σκηνή από άκρο εις άκρον, ενώ ο απολαυστικός DJ Próvaí έφυγε από τα dexx και κάποια στιγμή τον χάσαμε μέσα στο πλήθος.

9) Οι ίδιοι έδειχναν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο περιβάλλον τους. Πολύ χαρούμενοι και πολύ επικοινωνιακοί. Ανέβασαν άλλωστε, μετά, πολλά πράγματα στα social τους γράφοντας και στην ελληνική γλώσσα.

10) Από τα live του καλοκαιριού απ' όποια πλευρά και αν το δεις.

Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Κατσαρού καταγράφουν τον χαμό

