Together for Palestine - Η τεράστια συναυλία στο Γουέμπλεϊ με πρωτοβουλία του Brian Eno

Μια συγκινητική κίνηση από τον καλλιτεχνικό χώρο θα λάβει χώρα απόψε στο γήπεδο του Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο.

Η συναυλία με τίτλο «Together for Palestine», πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Brian Eno, εμβληματικού καλλιτεχνή και ακτιβιστή, και έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, καθώς στην πορεία προς την συναυλία προστέθηκαν μεγάλα ονόματα όπως οι Paul Weller, Florence Pugh και Eric Cantona.

Επιπλέον, στη διάρκεια της συναυλίας θα έχουν παρουσία -ανάμεσα σε άλλες προσωπικότητες- οι Francesca Albanese (ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη Παλαιστίνη), Laura Whitmore, Mehdi Hasan, Munroe Bergdorf, Khalid Abdalla, Misan Harriman και Nene Cherry. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestream όπως ανακοινώθηκε από τον Eno.

Ο κωμικός και ηθοποιός Gus Khan αναλαμβάνει τον ρόλο του παρουσιαστή και δήλωσε: «Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γι’ αυτό το concert έχει σημασία. Το ‘Together For Palestine’ αφορά τη αλληλεγγύη, την αγάπη – και το να δείξουμε ότι σας βλέπουμε, είμαστε μαζί σας. Όταν με κάλεσαν να το παρουσιάσω, ήταν αυτονόητο. Πρόκειται για το να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου για να στηρίξω τη δικαιοσύνη και να θυμίσω ότι το να σταθείς για την ανθρωπιά είναι καθήκον όλων».

Ο «πατέρας» της ambient μουσικής Brian Eno είναι θρυλική φιγούρα της μουσικής σκηνής. Από τα πειραματικά ambient έργα του μέχρι τις συνεργασίες του με κορυφαία ονόματα όπως οι U2 και οι Talking Heads, ο Eno έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στη μουσική βιομηχανία, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών και ακροατών με την καινοτόμο αισθητική του.

Ο Eno σε μήνυμά του προς το κοινό, παραδέχτηκε ότι πολλοί καλλιτέχνες δεν μπορούσαν να μιλήσουν για αυτό το ζήτημα, κυρίως λόγω φόβου για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, όμως πλέον η αλήθεια για τη γενοκτονία που συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας, δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Η δήλωση του καλλιτέχνη: «Είχα την τύχη να συνεργαστώ με μερικούς από τους πιο αξιοθαύμαστους καλλιτέχνες του κόσμου για περισσότερα από 50 χρόνια. Όμως μετανιώνω που τόσοι από εμάς σιωπούσαμε για την Παλαιστίνη. Συχνά η σιωπή αυτή προέρχονταν από φόβο – αληθινό φόβο – ότι η φωνή μας θα προκαλούσε αντιδράσεις, θα έκλεινε πόρτες ή θα τελείωνε μια καριέρα. Αυτό αλλάζει τώρα – εν μέρει επειδή μερικοί καλλιτέχνες και ακτιβιστές άναψαν τον δρόμο, αλλά κυρίως γιατί η αλήθεια για όσα συμβαίνουν είναι πλέον αδύνατον να αγνοηθεί. Όσα βλέπουμε στη Γάζα δεν είναι μυστήριο, ούτε ένα θολό σύνολο αντιφατικών αφηγήσεων που δυσκολεύουν την κατανόηση. Όταν δεκάδες ανεξάρτητοι οργανισμοί, όπως η Amnesty International και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, το χαρακτηρίζουν γενοκτονία, η ηθική γραμμή είναι σαφής. Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί. Γι’ αυτό βοηθάω να οργανωθεί το Together for Palestine — μια βραδιά μουσικής, προβληματισμού και ελπίδας στο OVO Arena Wembley, στις 17 Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η βραδιά μπορεί να γίνει μια στιγμή θάρρους, όπου οι καλλιτέχνες θα ενωθούν για να πουν την αλήθεια της καρδιάς τους — όπως περιμένουμε από κάθε καλλιτέχνη. Είτε στη σκηνή, είτε μέσω βίντεο από όλο τον κόσμο, είναι η ευκαιρία να σταθούμε μαζί και να πούμε: αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μαζί μπορούμε να συγκεντρώσουμε εκατομμύρια για την επείγουσα βοήθεια των οικογενειών στη Γάζα. Κάθε σεντ που δωρίζεται θα πάει σε Παλαιστινιακούς συνεργάτες μέσω του Choose Love, μιας βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης που στηρίζει τους τοπικούς ανθρωπιστικούς φορείς σε ζώνες συγκρούσεων».

Την εκδήλωση μπορείτε να τη παρακολουθήσετε εδώ: