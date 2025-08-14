Σε δημόσια κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

Περιπέτεια υγείας για τον δημοφιλή τραγουδιστή, Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος εισήχθη σε δημόσια κλινική για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από αίτημα του ιδίου και της οικογένειάς του αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Ο γνωστός τραγουδιστής, πριν από μερικές εβδομάδες, είχε απασχολήσει τα μέσα έπειτα από ένα μικρό λεκτικό επεισόδιο με θεατές σε συναυλία του στη Λευκωσία.