Μεγαλείο ανθρωπιάς από Έλληνες stand up κωμικούς: Δωρίζουν ασθενοφόρο στα παιδιά της Γάζας

Υπάρχει ο Αμερικανο-ισραηλινός «stand up κωμικός», Γιόνι Κλέτζελ που διακωμωδεί θανάτους βρεφών στη Γάζα και κάνει «πλάκα» με τον λιμό. Στο ίδιο «μαγαζί» υπάρχουν, όμως, συνάδελφοί του που επιλέγουν μέσω της δουλειάς τους να μιλήσουν για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη, να υψώσουν συλλογικά τη φωνή τους απέναντι στις θηριωδίες που, αντί να σταματήσουν, συνεχίζονται με ακόμη πιο απάνθρωπο τρόπο – μέσω του εκτοπισμού του παλαιστινιακού πληθυσμού για τη μετατροπή της Γάζας σε Ριβιέρα ή της δημιουργίας στρατοπέδου συγκέντρωσης στη Ράφα.

Ο λόγος για το Stand up for Palestine, μια παράσταση που πραγματοποίησαν 24 stand up κωμικοί την Παρασκευή στο θέατρο Πέτρας για να μαζέψουν χρήματα ώστε να αγοράσουν ένα ασθενοφόρο που προορίζεται για τα παιδιά της Παλαιστίνης.

Το θέατρο γέμισε και στο τέλος της παράστασης οι καλλιτέχνες έστειλαν το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης.

«Συγκεντρώθηκαν τα χρήματα για το ασθενοφόρο», ανακοίνωσε η Χρύσα Κατσαρίνη, βρισκόμενη στη σκηνή με συναδέλφους της που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία. Ο κόσμος χειροκρότησε ενθουσιασμένος, ενώ υψώθηκαν παλαιστινιακές σημαίες.

Στη συνέχεια, διαβάστηκε κείμενο υποστήριξης του παλαιστινιακού λαού:

«Η σημερινή παράσταση πραγματοποιείται σε μία περίοδο που η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού όχι απλά δεν δείχνει να σταματάει αλλά επιτέλους, συνεχίζεται και μάλιστα ανακοινώνονται σχέδια για βίαιη μετατόπιση πληθυσμού και δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ταυτόχρονα, κυβερνήσεις, πολιτικοί και ΜΜΕ προσπαθούν απεγνωσμένα να αποκρύψουν την αλήθεια, να στρεβλώσουν την πραγματικότητα, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Οι προσπάθειές τους, όμως, πέφτουν στο κενό. Οι λαοί σε όλο τον πλανήτη αποφασίζουν να σταθούν στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Το μεγαλύτερο έγκλημα του 21ου αιώνα συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Ένα έγκλημα με στόχο έναν ολόκληρο λαό. Ένα έγκλημα που πραγματοποιείται για να στηρίξει οικονομικά συμφέροντα, για να μεγαλώσει την κερδοφορία μέσω της μεταφοράς και της εξόρυξης ενεργειακών πόρων. Σε όλο τον πλανήτη, καλλιτέχνες από κάθε κλάδο, αθλητές, δημοσιογράφοι, άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο, χιλιάδες σωματεία, φορείς και κυρίως ο απλώς κόσμος, με κάθε τρόπο και από κάθε θέση, εναντιώνονται σε αυτή τη γενοκτονία και διεκδικούν το δίκαιο του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε μεταξύ άλλων η Χρ. Κατσαρίνη.

Αξίζει να αναφερθεί πως λίγο αργότερα, οι κωμικοί τόνισαν την αλληλεγγύη τους στους λιμενεργάτες, εργαζόμενους, φοιτητές και οργανώσεις για το μπλόκο στο λιμάνι του Πειραιά την Πέμπτη, που είχε στόχο να εμποδίσει την μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού στη Χάιφα, λιμάνι του Ισραήλ.

Μετά την ανάγνωση του μηνύματος αλληλεγγύης, το κοινό άρχισε να φωνάζει «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν οι: Γιώργος Αλεβίζος, Κύνθια Βουκουβαλίδου, Χριστίνα Βούλγαρη, Κατερίνα Βρανά, Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Αθηνά Κεφαλοπούλου, Σοφία Κλιάνη, Μελίνα Κόλλια, Παναγιώτης Κούδας, Κώστας Κρύος, Λάλα Κωλοπή, Βαγγέλης Μουλαράς, Κωνσταντίνος Μπούρας Μπαϊμάκος, Κωνσταντής Μπίτσης, Ρούλη Μπουραντά, Δήμητρα Νικητέα, Νταρζάνος Χάρης, Ειρήνη Ξυγκάκη, Αλέξανδρος Πασπαρδάνης, Ανδρέας Πασπάτης, Αριστοτέλης Ρήγας, Πάρις Ρούπος, Μιχάλης Σεβαστέρης.