Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή εδώ.
Πουλάει πατρίδα προς άγραν ψήφων
- Κρεσέντο πατριδοκαπηλίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
- Σκηνικό εθνικοφροσύνης στήνει ο πρωθυπουργικός μηχανισμός προπαγάνδας
- Άγνωστος Στρατιώτης, κηδεία Σαββόπουλου, παρελάσεις: κλιμακούμενη επιχείρηση διχασμού των πολιτών σε εθνικόφρονες και μη
- Πώς στήθηκε το όργιο συκοφάντησης των αρχηγών της προοδευτικής αντιπολίτευσης με τα άδεια καθίσματα
- Δρυμιώτης και «Ομάδα Αλήθειας»: «Οι αριστεροί δεν είναι Έλληνες»
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
- Έκαναν την ΕΡΤ3... ΥΕΝΕΔ
- Στάση εργασίας και αντίδραση της ΕΣΗΕΜΘ στην απαξίωση των εργαζομένων του καναλιού από την κυβέρνηση
- Για την παρέλαση ανέβασαν 22 άτομα από την ΕΡΤ
- Ενας Αθηναίος δημοσιογράφος, μια υπολοχαγός και αρκετές γκάφες στην παρουσίαση!
ΠΑΣΟΚ
- Ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αντίδοτα στην εσωκομματική κρίση
- Ποιες νέες πρωτοβουλίες παίρνει ο Ανδρουλάκης
Χάρης Δούκας
- Σε θέση μάχης για την Αυτοδιοίκηση Και γενικότερα...
ΟΛΘ Α.Ε.
- Ξεκαθάρισμα λογαριασμών
- Τέλος από το Δ.Σ. ο Π. Σταμπουλίδης (Υπερταμείο), μέχρι χθες «ανέγγιχτος» σε πληθώρα αλλαγών
Επιθέσεις στη Γάζα
- Ο Νετανιάχου δοκιμάζει την αντοχή του θολού «Σχεδίου Τραμπ»
Ευρωλίγκα
- Παραλίγο «κατοστάρα»
- Νίκη-ανάσα (99-85) για τον Παναθηναϊκό επί της Μακάμπι
- Ισπανία: Τι τρέχει με Γιαμάλ - Βινίσιους
Τζαμάικα
- 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στο έλεος του τυφώνα «Μελίσα»
Κτηματολόγιο
- Η ψηφιοποίηση αργεί
- Ποιος θα πληρώσει τις καθυστερήσεις;
Υπερθέρμανση
- Ο πλανήτης πέρασε το «σημείο χωρίς επιστροφή»
- Δραματική διαπίστωση του γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
Μύκονος
- 200 εκατ. κέρδισε το νησί από την κρουαζιέρα
Ναουέλ Πέρεζ Μπισκαγιάρ
- «Οι περισσότεροι ηγέτες σήμερα δεν έχουν νιώσει ποτέ την αληθινή αγάπη»
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας