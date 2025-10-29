Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή εδώ.

Πουλάει πατρίδα προς άγραν ψήφων

Κρεσέντο πατριδοκαπηλίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σκηνικό εθνικοφροσύνης στήνει ο πρωθυπουργικός μηχανισμός προπαγάνδας

Άγνωστος Στρατιώτης, κηδεία Σαββόπουλου, παρελάσεις: κλιμακούμενη επιχείρηση διχασμού των πολιτών σε εθνικόφρονες και μη

Πώς στήθηκε το όργιο συκοφάντησης των αρχηγών της προοδευτικής αντιπολίτευσης με τα άδεια καθίσματα

Δρυμιώτης και «Ομάδα Αλήθειας»: «Οι αριστεροί δεν είναι Έλληνες»

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Έκαναν την ΕΡΤ3... ΥΕΝΕΔ

Στάση εργασίας και αντίδραση της ΕΣΗΕΜΘ στην απαξίωση των εργαζομένων του καναλιού από την κυβέρνηση

Για την παρέλαση ανέβασαν 22 άτομα από την ΕΡΤ

Ενας Αθηναίος δημοσιογράφος, μια υπολοχαγός και αρκετές γκάφες στην παρουσίαση!

ΠΑΣΟΚ

Ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αντίδοτα στην εσωκομματική κρίση

Ποιες νέες πρωτοβουλίες παίρνει ο Ανδρουλάκης

Χάρης Δούκας

Σε θέση μάχης για την Αυτοδιοίκηση Και γενικότερα...

ΟΛΘ Α.Ε.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Τέλος από το Δ.Σ. ο Π. Σταμπουλίδης (Υπερταμείο), μέχρι χθες «ανέγγιχτος» σε πληθώρα αλλαγών

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/ppGZShUPfK — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 29, 2025

Επιθέσεις στη Γάζα

Ο Νετανιάχου δοκιμάζει την αντοχή του θολού «Σχεδίου Τραμπ»

Ευρωλίγκα

Παραλίγο «κατοστάρα»

Νίκη-ανάσα (99-85) για τον Παναθηναϊκό επί της Μακάμπι

Ισπανία: Τι τρέχει με Γιαμάλ - Βινίσιους

Τζαμάικα

1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στο έλεος του τυφώνα «Μελίσα»

Κτηματολόγιο

Η ψηφιοποίηση αργεί

Ποιος θα πληρώσει τις καθυστερήσεις;

Υπερθέρμανση

Ο πλανήτης πέρασε το «σημείο χωρίς επιστροφή»

Δραματική διαπίστωση του γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Μύκονος

200 εκατ. κέρδισε το νησί από την κρουαζιέρα

Ναουέλ Πέρεζ Μπισκαγιάρ