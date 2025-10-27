Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή εδώ.

Μαγείρεμα ευρωπαϊκών κονδυλίων

● 40 εκατ. χαμένα μεταξύ Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ

● Πληρώθηκε προκαταβολή για πρόγραμμα που δεν έχει ακόμα τελικούς δικαιούχους

● Ερωτήματα για το πού βρίσκονται τα χρήματα που έχουν απορροφηθεί

● Καταγγελίες ότι ο ορισμός των αξιολογητών έγινε με κριτήρια που ποτέ δεν ανακοινώθηκαν και ότι η αξιολόγηση ήταν fast track... με Α.Ι.

Πάνος Ρούτσι

● Επέστρεψε στο μνημείο

● Κάλεσμα για περιφρούρηση των ονομάτων κάθε βράδυ

Στον φακό της «Εφ.Συν.»: Δεκέμβριος 2002

● Όταν η οικογένεια Μητσοτάκη διαδήλωνε με κεριά στον Αγνωστο Στρατιώτη

● Στην πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε μεταπολιτευτικά στο μνημείο, με διοργανώτρια την ομάδα συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας «Ως Εδώ»

Τα «κανόνια» του Μεντιλίμπαρ

● Με γκολ από τους φορ του, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 την ΑΕΚ

● Ανετα στην κορυφή ο ΠΑΟΚ

● Νικηφόρο ντεμπούτο για Μπενίτεθ

● Ισπανία: Κυρίαρχη η Ρεάλ στο ντέρμπι

Τεχνο-αυταρχισμός

● «Έξυπνες», αυτόνομες πόλεις της αυθαιρεσίας

● Περιοχές όπου νόμος θα είναι το δίκιο του επιχειρηματία

● Οι μεγιστάνες της Σίλικον Βάλεϊ κάνουν ήδη τον εφιάλτη πραγματικότητα

Κυριάκος Μητσοτάκης

● Ο... Ζορό του ΟΠΕΚΕΠΕ

● Προκλητική ανάρτηση του πρωθυπουργού υπέρ της κάθαρσης

● Δηκτικά σχόλια από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Διαγραφές φοιτητών

● Θερμό φθινόπωρο στα ΑΕΙ

● Αναζωπυρώνεται η αντιπαράθεση των Πανεπιστημίων με την κυβέρνηση

● Ανοιχτή διαφωνία της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

● Από τον Αδωνη με αγάπη

● Φωτογραφική διάταξη απαλλαγής από κακούργημα για τον πρόεδρό του, Αντώνη Αυγερινό

Iρλανδία

● Κάθριν Κόνολι, η νέα αριστερή πρόεδρος της χώρας

● Στηρίχθηκε από πέντε κόμματα και νίκησε με ευρεία πλειοψηφία

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

● Προς έναν νέο ιστορικό συμβιβασμό

● Η ομιλία στην τελετή υποδοχής του ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών

Νέα Αριστερά

● Αλ. Χαρίτσης vs Γ. Σακελλαρίδης

● Σύγκρουση δύο στρατηγικών για το κόμμα και τις συμμαχίες

Διονύσης Σαββόπουλος

● Η κηδεία του άφησε τη μισή του ζωή «απέξω»