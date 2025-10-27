Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή εδώ.
Μαγείρεμα ευρωπαϊκών κονδυλίων
● 40 εκατ. χαμένα μεταξύ Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ
● Πληρώθηκε προκαταβολή για πρόγραμμα που δεν έχει ακόμα τελικούς δικαιούχους
● Ερωτήματα για το πού βρίσκονται τα χρήματα που έχουν απορροφηθεί
● Καταγγελίες ότι ο ορισμός των αξιολογητών έγινε με κριτήρια που ποτέ δεν ανακοινώθηκαν και ότι η αξιολόγηση ήταν fast track... με Α.Ι.
Πάνος Ρούτσι
● Επέστρεψε στο μνημείο
● Κάλεσμα για περιφρούρηση των ονομάτων κάθε βράδυ
Στον φακό της «Εφ.Συν.»: Δεκέμβριος 2002
● Όταν η οικογένεια Μητσοτάκη διαδήλωνε με κεριά στον Αγνωστο Στρατιώτη
● Στην πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε μεταπολιτευτικά στο μνημείο, με διοργανώτρια την ομάδα συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας «Ως Εδώ»
Τα «κανόνια» του Μεντιλίμπαρ
● Με γκολ από τους φορ του, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 την ΑΕΚ
● Ανετα στην κορυφή ο ΠΑΟΚ
● Νικηφόρο ντεμπούτο για Μπενίτεθ
● Ισπανία: Κυρίαρχη η Ρεάλ στο ντέρμπι
Τεχνο-αυταρχισμός
● «Έξυπνες», αυτόνομες πόλεις της αυθαιρεσίας
● Περιοχές όπου νόμος θα είναι το δίκιο του επιχειρηματία
● Οι μεγιστάνες της Σίλικον Βάλεϊ κάνουν ήδη τον εφιάλτη πραγματικότητα
Κυριάκος Μητσοτάκης
● Ο... Ζορό του ΟΠΕΚΕΠΕ
● Προκλητική ανάρτηση του πρωθυπουργού υπέρ της κάθαρσης
● Δηκτικά σχόλια από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Διαγραφές φοιτητών
● Θερμό φθινόπωρο στα ΑΕΙ
● Αναζωπυρώνεται η αντιπαράθεση των Πανεπιστημίων με την κυβέρνηση
● Ανοιχτή διαφωνία της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
● Από τον Αδωνη με αγάπη
● Φωτογραφική διάταξη απαλλαγής από κακούργημα για τον πρόεδρό του, Αντώνη Αυγερινό
Iρλανδία
● Κάθριν Κόνολι, η νέα αριστερή πρόεδρος της χώρας
● Στηρίχθηκε από πέντε κόμματα και νίκησε με ευρεία πλειοψηφία
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
● Προς έναν νέο ιστορικό συμβιβασμό
● Η ομιλία στην τελετή υποδοχής του ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών
Νέα Αριστερά
● Αλ. Χαρίτσης vs Γ. Σακελλαρίδης
● Σύγκρουση δύο στρατηγικών για το κόμμα και τις συμμαχίες
Διονύσης Σαββόπουλος
● Η κηδεία του άφησε τη μισή του ζωή «απέξω»
