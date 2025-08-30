Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί σήμερα Σάββατο 30/8 και παραμένει στα περίπτερα έως και την Κυριακή 31/8.

Ο οδικός χάρτης της επιστροφής

→ Τρεις σταθμοί για τον Αλέξη Τσίπρα σε βάθος 6μήνου

▪ Την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη, «ρίχνει το γάντι» στον Κυριάκο Μητσοτάκη

▪ Κριτική στην οικονομική πολιτική και αλλαγή πορείας τώρα

▪ Το επτασφράγιστο μυστικό για το βιβλίο

▪ Από τον Φεβρουάριο οι αποφάσεις για το μεγάλο βήμα, εκτός αν...

Global Sumud Flotilla

→ Πλώρη για να σπάσει ο τρόμος και ο αποκλεισμός

▪ Μεγάλη εκδήλωση του March to Gaza την Κυριακή, στα Προπύλαια, με δεκάδες καλλιτέχνες

▪ Μιλούν: Πάνος Βλάχος, Σπύρος Γραμμένος, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Κωστής Παπαϊωάννου, Sadahzinia, Θωμάς Σίδερης

Ευρωπαϊκά κύπελλα

▪ Παναθηναϊκός στα «μαλακά» και ΠΑΟΚ πιο δύσκολα στην κλήρωση του Γιουρόπα Λιγκ

▪ Η ΑΕΚ έχει στρωμένο δρόμο στο Κόνφερενς

Το Θέμα της «Εφ.Συν.»

→ 3ο Φεστιβάλ Γράμμου

▪ Άνθρωποι στη σκιά της Ιστορίας

▪ Μνήμες, θέσεις και μαρτυρίες για τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων στην Ουγγαρία

89η ΔΕΘ

→ Τι σηματοδοτεί η Έκθεση

▪ Κυβέρνηση: Ενδιαφέρον για... μεσαία τάξη, οικογένεια και συνταξιούχους

▪ ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή στους δρόμους

Προσωπική Υπόθεση

→ Μαριάμ Αμπού Ντάγκα: δολοφονημένη Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ

▪ Με τον φακό στραμμένο στην Ιστορία

▪ Σκίτσο: Πέτρος Ζερβός

«Εγκληματική οργάνωση πίσω από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

→ Συνέντευξη

▪ Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Γυναίκες του καιρού μας

→ Λέιλα Χάλεντ, «η γυναίκα σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης»

▪ Γράφει η Εύα Νικολαΐδου

Άρθρο του Γκίντεον Λεβί

▪ Ξεριζωμένες ελιές και θάνατος στη Δυτική Όχθη

Γύθειο

▪ Ρατσιστικό κάτεργο για Πακιστανό εργάτη

Yπόθεση Σάρας Μαρντίνι

▪ Τον Δεκέμβριο η πολύκροτη δίκη της αλληλεγγύης

Τυφώνας «Κατρίνα» 20 χρόνια μετά

▪ Η ανίατη πληγή της Νέας Ορλεάνης

Τραμπ

▪ Δασμοί και στα μικροδέματα, για πρώτη φορά από το 1938

Μαζί με το φύλλο της «Εφημερίδας των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» και στην έκδοση των 4,25 ευρώ, μια μοναδική προσφορά για τους αναγνώστες: Tο βιβλίο του Αλέξη Πάρνη «Είμαι μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού». Πρόκειται για συλλογή διηγημάτων που καταγράφει την Ιστορία του ΔΣΕ μέσα από μικρές ιστορίες ανταρτών.