Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί σήμερα Σάββατο 30/8 και παραμένει στα περίπτερα έως και την Κυριακή 31/8.
Ο οδικός χάρτης της επιστροφής
→ Τρεις σταθμοί για τον Αλέξη Τσίπρα σε βάθος 6μήνου
▪ Την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη, «ρίχνει το γάντι» στον Κυριάκο Μητσοτάκη
▪ Κριτική στην οικονομική πολιτική και αλλαγή πορείας τώρα
▪ Το επτασφράγιστο μυστικό για το βιβλίο
▪ Από τον Φεβρουάριο οι αποφάσεις για το μεγάλο βήμα, εκτός αν...
Global Sumud Flotilla
→ Πλώρη για να σπάσει ο τρόμος και ο αποκλεισμός
▪ Μεγάλη εκδήλωση του March to Gaza την Κυριακή, στα Προπύλαια, με δεκάδες καλλιτέχνες
▪ Μιλούν: Πάνος Βλάχος, Σπύρος Γραμμένος, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Κωστής Παπαϊωάννου, Sadahzinia, Θωμάς Σίδερης
Ευρωπαϊκά κύπελλα
▪ Παναθηναϊκός στα «μαλακά» και ΠΑΟΚ πιο δύσκολα στην κλήρωση του Γιουρόπα Λιγκ
▪ Η ΑΕΚ έχει στρωμένο δρόμο στο Κόνφερενς
Το Θέμα της «Εφ.Συν.»
→ 3ο Φεστιβάλ Γράμμου
▪ Άνθρωποι στη σκιά της Ιστορίας
▪ Μνήμες, θέσεις και μαρτυρίες για τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων στην Ουγγαρία
89η ΔΕΘ
→ Τι σηματοδοτεί η Έκθεση
▪ Κυβέρνηση: Ενδιαφέρον για... μεσαία τάξη, οικογένεια και συνταξιούχους
▪ ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή στους δρόμους
Προσωπική Υπόθεση
→ Μαριάμ Αμπού Ντάγκα: δολοφονημένη Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ
▪ Με τον φακό στραμμένο στην Ιστορία
▪ Σκίτσο: Πέτρος Ζερβός
«Εγκληματική οργάνωση πίσω από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
→ Συνέντευξη
▪ Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας
Γυναίκες του καιρού μας
→ Λέιλα Χάλεντ, «η γυναίκα σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης»
▪ Γράφει η Εύα Νικολαΐδου
Άρθρο του Γκίντεον Λεβί
▪ Ξεριζωμένες ελιές και θάνατος στη Δυτική Όχθη
Γύθειο
▪ Ρατσιστικό κάτεργο για Πακιστανό εργάτη
Yπόθεση Σάρας Μαρντίνι
▪ Τον Δεκέμβριο η πολύκροτη δίκη της αλληλεγγύης
Τυφώνας «Κατρίνα» 20 χρόνια μετά
▪ Η ανίατη πληγή της Νέας Ορλεάνης
Τραμπ
▪ Δασμοί και στα μικροδέματα, για πρώτη φορά από το 1938
Μαζί με το φύλλο της «Εφημερίδας των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» και στην έκδοση των 4,25 ευρώ, μια μοναδική προσφορά για τους αναγνώστες: Tο βιβλίο του Αλέξη Πάρνη «Είμαι μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού». Πρόκειται για συλλογή διηγημάτων που καταγράφει την Ιστορία του ΔΣΕ μέσα από μικρές ιστορίες ανταρτών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας